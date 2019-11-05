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رياضة

زامبيا تتدرب على فترتين استعدادا لأمم إفريقيا تحت ٢٣ عامًا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:50 م
منتخب زامبيا
منتخب زامبيا
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قرر الجهاز الفني للمنتخب الزامبي الأولمبي، خوض مران غدًا الأربعاء على استاد نادي النصر في مصر الجديدة، على فتراتين، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا تحت ٢٣ عامًا، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الزامبي المران الأول في تمام التاسعة صباحًا، على أن يخوض المران الثاني في تمام الثالثة عصرا.

ويتواجد المنتخب الزامبي في المجموعة الثانية والمقرر أن تقام مبارياتها على استاد السلام، والتي تضم كل من.. جنوب إفريقيا ونيجيريا وكوت ديفوار.
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