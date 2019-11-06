مستشار خادم الحرمين: العرب يعيشون مرحلة صعبة والعالم يتجه إلى الفوضى

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس لجنة الحج المركزية وأمير منطقة مكة المكرمة مؤسس ورئيس مؤسسة الفكر العربى أن هناك محاولات لإعادة ترتيب الشرق الأوسط علي حساب العرب، لاسيما وان العالَم يشهد منذ أكثر من عقدَين تحوّلات كبرى فى السياسة والاقتصاد والأفكار وطبيعة الصراعات، وبزوغ عالَم جديد متعدّد الأقطاب أو نظام دولى « لا قطبي»، ومن شأن ذلك كلّه أن يخلق صورة للعالَم، هى أقرب إلى الفوضى منها إلى الانتظام الدولى العامّ.





وقال أن الدول العربية تعيش فى الواقع مرحلة انتقاليّة صعبة وحرجة، ومن واجب كلّ مفكّر عربى أن يبذل مجهود كبير لرفع هذه الغمّة عن الأمّة، مشيرا أنّ الأمّة العربية ستَخرج من كلّ المراحل الصعبة والمُتناقضة التى تتخبّط فيها لتولد من جديد مستفيدة من كلّ التجارب السابقة، وأن هذا العصر، رّغم إنجازاته وتاريخه الممتدّ ، إلّا أنّ الدول العربية لم تتعرّف إليه حتّى الآن، لاسيّما على مستوى إنتاج المعرفة الجديدة وبناء المجتمع المعرفيّ العربيّ الجديد، ولذلك فالتحدّى الفكريّ كبير لنُكمل رسالة روّاد نهضتنا العربيّة السابقة وأسئلتهم المفتوحة.





وأضاف إنّ حجم التحدّيات والمعوّقات كبيرًا جدًّا ومعقّدًا، ولم تتخلّص من استعمارٍ دامَ قرونًا ومازال مستمرا ينال من حريّتنا وكرامتنا الوطنيّة وإمكان أن تنمو بذور نهضتنا من جديد، وزرع إسرائيل فى القلب الجغرافيّ للأمّة، وهدف لاستنزاف مقدراتنا وتبديد طاقاتنا وزرْع الشقاق فيما بين صفوفنا ومنْعنا من التوحّد والتكامُل على المستوى العربيّ العامّ. غير أنّنا لم نيأس ولم نلقِ الراية جانبًا، فشجرة المُصلحين والمفكّرين العرب لا تزال خضراء يانعة، على الرّغم من كلّ النيران المُحرقة المحيطة بها والمُهدِّدة لجذورها.





وأوضح ان الجمعيّات والمؤسّسات الثقافيّة والأهليّة هى من المحفزّات الفكريّة والثقافيّة التى كان لها فعلها الجمْعيّ على الأرض فى مجال النهضة العربية ، فأنا من المهتمّين والمؤمنين بجدوى العمل الفكريّ والثقافيّ المؤسّساتيّ، وربّما كانت تجربة قيام «مؤسّسة الفكر العربي» منذ عقدَين من الزمن، وإعلان انطلاقتها من القاهرة عام 2000، الشأن التاريخى الذى نتمنّى أن يتكامل معه المفكّرون العرب فى سائر أقطارهم، مَشرقًا ومغربًا.





وأشار الى عنوان المؤتمر «فكر17»: «نحو فكرٍ عربيّ جديد»، والذى سينعقد فى مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالَمى (إثراء) فى الظهران فى المَملكة العربيّة السعوديّة بتاريخ 2 إلى 5 - 12 - 2019، حيث يقدِّم رصدًا للتحوّلات الكبرى فى العالَم: سياسيًّا واقتصاديًّا، وفكريًّا وثقافيًا وانعكاساتها جميعًا على الانسان العربى الذى هو بالضرورة فى خضمّ هذه التحوّلات ، كونه المعنيّ أيضًا برسْم مصير أمّته العربيّة والمُشارَكة (ولو نظريًّا) حتّى فى رسْم المصير العالَمى نفسه، كما يبحث المؤتمر فى دَور العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة فى تجديد الفكر العربيّ، فالازدهار المادّى والتقدّم الصناعى للشعوب المتقدمة واكبَ فى الواقع تقدّم العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة وازدهارها، والتجديد المعرفى للكثير من التصوّرات والمفاهيم، ومنها مفاهيم الدولة الحديثة والمُواطَنة والعدالة الاجتماعيّة.





وتابع ان المؤتمر يقدّم جلسة خاصّة بالمثقّفين العرب ودَورهم فى تجديد الفكر العربي، انطلاقًا من المسئوليّات المترتّبة على عاتقهم والمَهام التى ينبغى أن يضطلعوا بها، خصوصًا نقد الفكر السائد وتبنّى ثقافة التطوير، وتحرير الفكر من المعوّقات التى تقيّده ومدّه بعناصر المعرفة الحيويّة والخلاقة، خاصة وأن أعداء العرب يواصلون هجومهم على العرب منذ عقود طويلة، وأخطر هجوم وأخبثه، الهجوم الثقافيّ الذى يستهدف الهويّة العربيّة ويتطلّع إلى استئصال شأفتها.





وقال:"الثقافة هى المركّب الذى يتألّف من كلّ ما نفكّر به، أو نقوم بعمله، أو نمتلكه وهى ثمرة التفاعُل بين الإنسان وبيئته، فإنّ اللّعب على العربيّة كلغة، المحدِّد الرئيس لجغرافيا الثقافة وانتشارها هو من أخطر جوانب ضرب لحمة الثقافة العربية وسداها المعرفيّ وتهجير لسانها وروح هويّتها إلى هويّة أخرى ولسان آخر".

















وتابع قائلا:"لا مَخرج للعرب من جائحات هذه الفوضى التى تضرب بهم وبمقدّراتهم وأوطانهم وثقافتهم ومجتمعاتهم وثرواتهم، سوى الحوار الجدّى الفاعل واستعادة كلّ ما يجمعهم من عناصر وروابط دم وتاريخ وهويّة وإنسان ولسان وأوطان واحدة، مُتشابهة ومُتجانسة فى كلّ شيء، وما أكثر ما يجمع العرب فى المناسبة وما أقلّ ما يفرّقهم، والحوار المُنتج والمحدَّد بزمنٍ معيّن، أو وقتٍ قاطع ومُلزِم للجميع، هو وحده الذى ينقذ العرب ممّا هُم فيه من تبعثر وانفراط عقد، ويجمع شملهم، ويحدّ من تشظّيهم، ودائمًا على قاعدة حفظ مصالحهم وجعْلها أولويّة على سائر مصالح الآخرين فى الإقليم".





وأكد أنّ عبارة «خروج العرب من التاريخ» يقصد المُبالَغة فى الأمر، مبيّنًا، فى المقابل، هُزال الوضع العربى وتراجُعه عن التحدّيات الكبرى التى تواجهه، ومظهرًا تلكم المُفارقة الكبرى بين الأمس العربيّ الذهبيّ واليوم، حتّى قيل إنّ لا أحد مثل العرب بين الشعوب لديه تلك القدرة الهائلة على التمزّق والانشطار. وإنّ العرب هُم وحدهم أعداء العرب .



