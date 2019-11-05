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اقتصاد

ميرفت سلطان ضمن 10 أفضل شخصيات مكرمة بـ الناس والبنوك

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:56 م
سلطان
سلطان
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محمد يحيى
كرمت منصة مؤتمر الناس والبنوك في دورته السنوية الـ13 تحت عنوان "مجتمع أقل اعتمادا علي النقد"، ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، علي جهودها خلال الفترات السابقة.

وتسلم محمد الحديدي، رئيس مجموعة العمليات المصرفية بالبنك وعضو مجلس الإدارة، درع التكريم نيابة عنها.

وقال مصدر بارز بالبنك، إن سبب غياب " سلطان" للمشاركة في المؤتمر، نظرا لارتباطها بأحد الأحداث خارج مصر، إلا أنها كلفت فريق العمل بالبنك بالمتابعة عن كثب ما يجري في المؤتمر.

وكرم مؤتمر الناس والبنوك اليوم 10 من القيادات المصرفية والاعلامية خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية له، بحضور غير مسبوق، إذ كان من بين المكرمين ؛ لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، و نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومايا مرسي، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة.
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