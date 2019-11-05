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رياضة

الكشف عن شعار بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:48 م
شعار بطولة العالم
شعار بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين
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القسم الرياضى
كشف الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين عن الشعار الرسمي لبطولة العالم رقم 14 والبطولة الأفريقية الأولى لرفع الأثقال والبنش والتي ستقام في مصر خلال الفترة ما بين 15 إلى 22 نوفمبر الجاري في مصر.

وكان قد عقد الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين برئاسة أحمد عوين مؤتمرًا صحفيا اليوم الثلاثاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة من أجل الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة والتفاصيل الخاصة بها.

يذكر أن المنتخب الوطني لرفع الأثقال للمكفوفين تم تشكيله منذ عامين فقط. وشارك في بطولة العالم الماضية التي أقيمت في الاقصر بنوفمبر الماضي وحصلت مصر على المركز الثالث في الترتيب العالم للبطولة.
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