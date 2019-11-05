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توك شو

شركة تذكرتي تعلن أسعار تذاكر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة .. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:55 م
تذكرتي
تذكرتي
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قسم التوك شو
قال حاتم السيد أحد المسئولين في شركة تذكرتي إنه تم تجهيز السيستم وأصبح يحتوي الآن على جميع الماتشات، وسيكون هناك 30 فرع لاستلام التذاكر الجديدة، بالإضافة إلى أن الفان القديم يقوم بإدخال صاحبة الاستاد دون أى مشاكل للحصول على تذاكر مباريات أمم إفريقيا تحت 23 سنة .

وأضاف " حاتم السيد " خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " الذى يقدمة الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "الحياة"، أن جميع المباريات ستكون في استاد القاهرة واستاد السلام، ويكون هناك 30 فرعا  يتم من خلالهم إسلام التذاكر في جميع أنحاء القاهرة.

وأوضح "حاتم السيد" أن من يريد إخراج بطاقة تشجيع لأول مرة عليه أن يقوم بتقديم طلب بطاقة المشجع، وسيقوم من خلالها باستلام الفان ايدى وتذكرة الدخول. 

وأكد ان سعر تذكرة الدرجة الثالثة سيكون 20 جنية والدرجة الثانية 30 وجميع الأسعار منخفضة.
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