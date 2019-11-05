أهم الأخبار| 24 نوفمبر صرف رواتب العاملين بالدولة.. أمطار رعدية الخميس القادم.. نوة المكنسة في 7 معلومات



دعمت الإعلامية منى عبد الوهاب، أسما شريف منير، بعد تعرضها لهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف".



حفيد محمود ياسين يدخل مجال التمثيل لأول مرة برفقة والده وعمته.. صور دعمت الإعلامية منى عبد الوهاب، أسما شريف منير، بعد تعرضها لهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف".



على نهج جده ووالده ، خاص الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين أولى تجاربه الدرامية ، من خلال حكاية ما يطلبه المستمعون، التى تذاع ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل " نصيبى وقسمتك 3 " .



السيسي تعليقا على اتفاق الرياض: خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية على نهج جده ووالده ، خاص الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين أولى تجاربه الدرامية ، من خلال حكاية ما يطلبه المستمعون، التى تذاع ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل " نصيبى وقسمتك 3 " .



أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



رئيس الوزراء البريطاني يشيد بالإنجازات التي حققتها مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



لـ الإسكان الاجتماعي.. الوزراء يوافق على تمويل بـ 500 مليون دولار من البنك الدولي أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



في اتصال هاتفي مع السيسي.. رئيس الوزراء البريطاني: نعول على دور مصر في استقرار المنطقة ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات خلال الفترة القادمة.