أهم الأخبار| 24 نوفمبر صرف رواتب العاملين بالدولة.. أمطار رعدية الخميس القادم.. نوة المكنسة في 7 معلومات

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأنين المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
المالية: صرف رواتب شهر نوفمبر في هذه المواعيد
أكدت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الحالي في المواعيد المُعتادة من ٢٤ إلى ٢٨ من كل شهر، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر الماضي أيام ٧، ١١، ١٢ نوفمبر الحالي بدلًا من أيام ٨، ٩، ١٠ المعتادة كل شهر، حيث تزامنت مع الإجازات الرسمية.
عدم تخفيف الملابس.. انخفاض مفاجئ في الحرارة.. وأمطار رعدية الخميس القادم
أعلن الدكتور أشرف صابر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الخميس المقبل سيحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل إلى 10 درجات مئوية على أغلب محافظات الجمهورية، وذلك خلال الساعات الأولي من النهار والمتأخرة من الليل.
محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام جينك في دوري أبطال أوروبا
دخل نجمنا المصري محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام جينك برابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد معقل الريدز .
نوة المكنسة| 7 معلومات عن أخطر عاصفة جوية تضرب مصر .. والمناطق التي تهددها
تحذيرات شديدة ساقتها الأرصاد الجوية مؤخرا بشأن نوة المكنسة التي تضرب السواحل الشمالية للبلاد في هذا الوقت من كل عام، والتي من المقرر أن يصاحبها عواصف وأمطار غزيرة وانخفاض في درجة الحرارة.
اشتباكات واعتراضات .. الأهلى يفوز على الزمالك 92_80 فى كأس مصر لكرة السلة.. فيديو
فاز فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على الزمالك 92- 80 خلال اللقاء الذي أٌقيم على صالة الأول ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس مصر.
بعد أسما شريف منير وخالد أبو النجا| إعلامية تهاجم الشعراوي بقسوة
دعمت الإعلامية منى عبد الوهاب، أسما شريف منير، بعد تعرضها لهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف".
حفيد محمود ياسين يدخل مجال التمثيل لأول مرة برفقة والده وعمته.. صور
على نهج جده ووالده ، خاص الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين أولى تجاربه الدرامية ، من خلال حكاية ما يطلبه المستمعون، التى تذاع ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل " نصيبى وقسمتك 3 " .
السيسي تعليقا على اتفاق الرياض: خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
رئيس الوزراء البريطاني يشيد بالإنجازات التي حققتها مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
لـ الإسكان الاجتماعي.. الوزراء يوافق على تمويل بـ 500 مليون دولار من البنك الدولي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
في اتصال هاتفي مع السيسي.. رئيس الوزراء البريطاني: نعول على دور مصر في استقرار المنطقة
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات خلال الفترة القادمة.
المالية: صرف رواتب شهر نوفمبر في هذه المواعيد
أكدت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الحالي في المواعيد المُعتادة من ٢٤ إلى ٢٨ من كل شهر، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر الماضي أيام ٧، ١١، ١٢ نوفمبر الحالي بدلًا من أيام ٨، ٩، ١٠ المعتادة كل شهر، حيث تزامنت مع الإجازات الرسمية.
عدم تخفيف الملابس.. انخفاض مفاجئ في الحرارة.. وأمطار رعدية الخميس القادم
أعلن الدكتور أشرف صابر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الخميس المقبل سيحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل إلى 10 درجات مئوية على أغلب محافظات الجمهورية، وذلك خلال الساعات الأولي من النهار والمتأخرة من الليل.
محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام جينك في دوري أبطال أوروبا
دخل نجمنا المصري محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام جينك برابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد معقل الريدز .
نوة المكنسة| 7 معلومات عن أخطر عاصفة جوية تضرب مصر .. والمناطق التي تهددها
تحذيرات شديدة ساقتها الأرصاد الجوية مؤخرا بشأن نوة المكنسة التي تضرب السواحل الشمالية للبلاد في هذا الوقت من كل عام، والتي من المقرر أن يصاحبها عواصف وأمطار غزيرة وانخفاض في درجة الحرارة.
اشتباكات واعتراضات .. الأهلى يفوز على الزمالك 92_80 فى كأس مصر لكرة السلة.. فيديو
فاز فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على الزمالك 92- 80 خلال اللقاء الذي أٌقيم على صالة الأول ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس مصر.
بعد أسما شريف منير وخالد أبو النجا| إعلامية تهاجم الشعراوي بقسوة
دعمت الإعلامية منى عبد الوهاب، أسما شريف منير، بعد تعرضها لهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف".
حفيد محمود ياسين يدخل مجال التمثيل لأول مرة برفقة والده وعمته.. صور
على نهج جده ووالده ، خاص الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين أولى تجاربه الدرامية ، من خلال حكاية ما يطلبه المستمعون، التى تذاع ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل " نصيبى وقسمتك 3 " .
السيسي تعليقا على اتفاق الرياض: خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
رئيس الوزراء البريطاني يشيد بالإنجازات التي حققتها مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
لـ الإسكان الاجتماعي.. الوزراء يوافق على تمويل بـ 500 مليون دولار من البنك الدولي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
في اتصال هاتفي مع السيسي.. رئيس الوزراء البريطاني: نعول على دور مصر في استقرار المنطقة
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات خلال الفترة القادمة.