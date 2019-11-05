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أخبار العالم

مصر تزدهر.. الجارالله: قرار اقتصادي قوى خلال أيام..وهؤلاء هم المتضررون

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:02 م
صدى البلد
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حسام رضوان
توقع الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية صدور قرار خلال اجتماع لجنة السياسات النفدية في البنك المركزي المصري المقبل، بتحفيض في سعر الفائدة في البنوك المصرية.

وقال الجارالله على تويتر:" الأيام القادمة ستشهد خفضا للفائدة في البنوك المصرية".

وأوضح:"هذا معناه قوة أداء الاقتصاد المصري، انعكاسات الخفض معناه إقراض أكثر للمشاريع والصناعات ذات المردود الربحي ومعناه تشعيل عمالة أكثر".

وتابع أن المتضرر من القرار هم الكسلاء من أصحاب الودائع الذين يعيشون علي الفوائد بلا عمل..مصر تزدهر".

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