كيف أكتشف الإجابة العقلية الخاطئة؟ الحبيب الجفري يرد.. فيديو

قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن هناك فرقا بين القناعة الشخصية والعقل، وذلك في تقبل الأفكار الواردة للإنسان سواء من جانب العقل أو قناعة الفرد الشخصية.





وأضاف أن التقبل العقلي للفكرة هو شيء نسبي يختلف من شخص لشخص ومن زمان لزمان، قائلا "لو قلنا لأحد الأجداد قديما إنه توجد قطعة معدنية أستطيع أن أتحدث بواسطتها إلى شخص في دولة أخرى فلن يقتنع بهذا القول، وسيحكم عليك بالجنون".





وأشار إلى أن الإجابات الخاطئة التي يقتنع بها الشباب حينما يوجهون أسئلتهم لأشخاص أو يتحاورون معهم ويجيبون عنهم خطأ ومع ذلك يقتنعون بها، فإنهم في هذه الحالة يقتنعون بها نفسيا ولا يقتنعون بها عقليا.





وأوضح أن القناعات العقلية الحقيقية هي التي بأدوات وعلوم عقلية لا تتغير، منوها بأن هناك علم الكلام وعلم المنطق، أهمل تدريسه منذ سنوات، فعلم الكلام هو الأدلة العقلية على العقيدة، وعلم المنطق هو المتعلق بالمقدمات والنتائج، وللأسف بعض الناس أفتوا بتحريم هذين العلمين.





وذكر أن هذه العلوم اشتغل عليها أئمة كبار من السلف الصالح لمواجهة الإشكالات العقلية الفلسفية التي وردت على المسلمين.