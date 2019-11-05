مدير آثار مصر الوسطى عن التنقيب على الآثار في مدرسة بالمنيا: القطع المضبوطة ليست أثرية

قال كمال أبو بكر مدير آثار مصر الوسطى، تعليقا على التنقيب على الأثار في المدرسة القومية في محافظة المنيا، إنه تم تشكيل لجنة لفحص منطقة الحفر داخل المدرسة وتم اكتشاف فتحة عمقها 7 أمتار حتى سطح المياة الجوفية.



وأضاف كمال أبو بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن قطر الفتحة متر ونصف في متر ونصف، وكانت في أحد مباني المدرسة وتم العثور على أدوات الحفر وتم تحريزها.



وتابع كمال أبو بكر:" وجدنا أدوات الحفر وتم التحفظ عليها من خلال النيابة العامة، وتم العثور على قطعة حجرية غير أثرية"، مضيفا:" نحتاج إلى إطلاق مبادرة لمنع الحفر العشوائي في المنازل".

