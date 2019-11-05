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رياضة

نجم ريد بول يواصل صناعة التاريخ في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:15 م
ريد بول سالزبورج
ريد بول سالزبورج النمساوي
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محمد رشاد
واصل النرويجي ايرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي، صناعة التاريخ في دوري أبطال أوروبا ، بعدما سجل هدف التقدم لفريقه في شباك نابولي، مساء اليوم الثلاثاء، في رابع جولات دور المجموعات بدوري الأبطال.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن هالاند أصبح رابع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ينجح في هز الشباك بهدف على الأقل في أول 4 مباريات له بالمسابقة القارية.

وأضافت أن هناك 3 لاعبين فقط هم من سبقوه لهذا الإنجاز في موسمهم الأول، وهم البرازيلي زي كارلوس مع بورتو في موسم 1992-1993، وأليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس في 1995، ودييجو كوستا مع أتلتيكو مدريد بموسم (2013-2014).

وتابعت الشبكة أن هالاند سجل 7 أهداف في أول 4 مباريات له بدوري الأبطال، أكثر بهدفين من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

فيما قالت شبكة "سكواكا"، أن هالاند (19 عامًا)، أصبح أول لاعب مراهق يسجل في مبارياته الأربعة الأولى بدوري الأبطال.
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