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حوادث

اليوم.. الحكم على أجنبي متهم بـ قتل والدته في الغردقة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:03 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تصدر محكمة جنايات البحر الأحمر حكمها في قضية محاكمة سائح إستوني الجنسية متهم بقتل والدته داخل قرية سياحية بالغردقة.

كان المحامي العام الاول لنيابات البحر الاحمر قرر إحالة السائح إلى محكمة الجنايات في واقعة قتل والدته داخل غرفتها بقرية سياحية شهيرة بالغردقة، بعد ان اكدت التحريات صحة الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي اجرتها نيابة الغردقة، باشراف المستشار نبيل ابوزينة، أن جريمة القتل وقعت داخل حمام احدي القري السياحية، بعد قيام السائح بقتل والدته، بالتعدي عليها بالضرب واحداث جرح قطعي برأسها.
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