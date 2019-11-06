حلوة لكن غالية.. بخطوات سهلة تعلمى طريقة عمل أشهر حلويات المولد النبوي فى المنزل.. 8 أنواع مختلفة لإرضاء جميع الأذواق

- طريقة عمل الملبن بنوعيه الأحمر والأبيض
- طريقة عمل السمسمية والحمصية
- جيلي جوز الهند.. بمذاق شهى وخطوات سهلة
- اصنعي الهريسة الحلوة على طريقة الشيف شربيني
اعتاد المصريون على تناول أنواع معينة من الحلوى فى احتفالات المولد النبوي الشريف التى تتميز بالمذاق الشهي الجميل، مما يجعل الأطفال يفرحون جدا بتناولها.
وللأسف فى السنوات الأخيرة زادت أسعار الكثير من المنتجات والمواد الغذائية، مما جعل بعض الأسر غير قادرة على شراء حلويات المولد النبوي، أو تشترى كميات قليلة جدا منها.
وحتى تعم البهجة فى كل منزل نقدم لكم طريقة عمل أشهر أنواع حلويات المولد النبوي وأجملها بخطوات نخبة من خبراء الطهى فى مصر.
طريقة عمل جوزية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى:
مقادير جوزية الهند:
عسل
ربع كيلو زبيب
نصف كوب ماء
نصف كيلو جوز هند
1 ونصف كوب سكر
1 ملعقة صغيرة ماء زهر
لون طعام حسب الرغبة
ثلاثة أرباع كوب عسل جلوكوز
طريقة عمل جوزية الهند:
* اخلطي مكونات العسل على النار ويترك على النار حتى يغلي ويغلظ القوام، وفى إناء آخر قلبي جوز الهند قليلا في إناء على النار.
* أضيفي خليط العسل إلى خليط جوز الهند وقلبي جيدا وضعى ألوان الطعام ثم قطعيه واتركيه فى الهواء حتى يبرد تماما.
طريقة عمل الهريسة للشيف شربيني
مقادير الهريسة:
500 جرام دقيق سمولينا
250 جرام سكر
50 جرام عسل جلوكوز
150 جرام لبن
125 جرام جوز هند
100 جرام دقيق
100 جرام سمـنة
الحشو
100 جرام دقيق سمولينا
100 جرام سكر
100 جرام مكسرات
50 جرام عسل جلوكوز
طريقة عمل الهريسة:
* اخلطى الدقيق مع دقيق السيمولينا وجوز الهند والسكر.
* استمرى فى العجن حتى تتجانس المكونات وتحصلى على القوام المضبوط.
* ارفعى نصف كمية العجينة فى صينية الفرن على ورق زبدة.
* اخلطى مكونات الحشو مع بعضها جيدا ثم ارفعيها فى صينية الفرن على نصف كمية العجين.
* ارفعى باقى كمية العجين ثم أدخليه الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة وقدميها باردة بالهنا.
طريقة عمل حلوى الجيلي بجوز الهند للشيف نجلاء الشرشابى:
مقادير جيلي بجوز الهند:
4 كوب جيلي
2 كوب ماء
جوز هند للتغطية
طريقة عمل جيلي بجوز الهند:
* ضعى الجيلي مع الماء على النار وقلبي جيدا.
* افردي الخليط في صينية مفرود فيها ورق نايلون أو أكياس بلاستيك.
* انتظري حتى يبرد ثم ادخليه الثلاجة حتى يتماسك ثم قطعيه ورشي عليه جوز الهند وقدميه.
طريقة عمل السمسمية للشيف شربيني
مقادير السمسمية
500 جرام سمسم
150 جرام سكر
250 جرام عسل جلوكوز
ماء زيت
طريقة عمل السمسمية:
* يحمص السمس في الفرن.
* يذوب السكر مع العسل مع قليل من الماء على النار ويقلب جيدا حتى نحصل على العرق ثم يضاف السمسم ويقلب جيدا.
* يرفع الخليط من على النار ويوضع في صنية مدهونة بالزيت ويفرد بالنشابة حتى يساوى.
طريقة عمل الملبن الأحمر للشيف غادة التلى:
مقادير الملبن الأحمر:
3 كوب سكر
1 نصف كوب ماء لون أحمر غذائي
نصف كوب نشا
2 كوب بندق محمص
2 و نصف ملعقة كبيرة جيلاتين
1 ملعقة كبيرة ماء ورد نصف
ملعقة صغيرة ملح ليمون
نشا لتقطيع وفرد الملبن
طريقة عمل الملبن الأحمر:
* ضعي السكر و٢ ونصف كوب ماء على النار حتى بداية الغليان.
* ذوبي الجيلاتين في ربع كوب ماء من الـ(نصف كوب).
* أذيبي النشا في الربع كوب ماء المتبقي.
* ضعي النشا المذاب والجيلاتين على خليط السكر والماء على النار وتضاف بقية المكونات وتقلب حتى تغلي ويثقل.
* يرش طبق مستطيل أو مربع بالنشا جيدا ويصب فيه الخليط ويترك ليلة كاملة حتى يتماسك.
طريقة عمل المشبك للشيف نجلاء الشرشابى
مقادير طريقة عمل المشبك:
1 كوب دقيق
نصف كوب نشا
1 ملعقة خميرة
سكر معقود
ملح
طريقة عمل المشبك:
* نقلب الدقيق مع النشا والخميرة مع ذرة ملح والقليل من الماء حتى تتكون عجينة.
* نترك العجينة حتى تتخمر ونشكل عجينة ونضعها فى القمع ونشكل الأقراص بالشكل المعتاد.
* ضعى المشبك فى زيت ساخن على النار حتى يصبح لونه ذهبى ثم نقلب على الوجه الأخر وننتظر قليلا ثم نخرجه.
*ضعيه فى عسل ثقيل ثم أخرجيه منه ويقدم بعد أن يصفى.
طريقة عمل الملبن للشيف ماجى حبيب:
مقادير وطريقة عمل الملبن:
900 جرام سكر عادى
ملعقة كبيرة عصير ليمون
175 جرام نشا رائحة ولون ورد
340 مل ماء
100 جرام فستق مقشر غير مملح
340 مل ماء
طريقة عمل الملبن:
* اخلطى 900 جرام سكر مع 340 مل من الماء مع عصير الليمون وإتركيه ليغلى على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يصبح درجة حرارة السائل 118 درجة.
* اخلطى النشا مع 570 مل ماء على النار حتى الغليان ثم أضيفى خليط السكر وإتركى الخليط على النار لمدة 60 دقيقة مع التقليب من فترة لأخرى.
* أضيفى رائحة ولون الورد ثم الفستق المجروش غير المملح.
* صبى الخليط فى قالب مفرود بورق الزبدة ومدهون بالزيت ثم إتركى الخليط ليبرد ويتماسك لمدة يوم خارج الثلاجة.
* قطعى الملبن وقلبيه مع السكر البوردة والدقيق وقدميه.
طريقة عمل الحمصية
مقادير الحمصية
2 كوب حمص
200 جرام سكر ناعم
30 جرام ماء
ملعقة كبيرة عسل ابيض
عصرة نصف ليمونة
طريقة عمل الحمصية
- ضعى السكر مع الماء على النار وقلبى حتى يذوب تماما.
- ضعى عصرة ليمون استمرى في التقليب جيدا.
- أضيفي العسل وقلبي حتى يذوب ثم انزليه من النار وأضيفي له الحمص وقلبى جيدا.
- ضعي الخليط على كيس نايلون مدهون بالزيت وكونى الأشكال التى ترغبين فيها.