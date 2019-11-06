حلوة لكن غالية.. بخطوات سهلة تعلمى طريقة عمل أشهر حلويات المولد النبوي فى المنزل.. 8 أنواع مختلفة لإرضاء جميع الأذواق

طريقة عمل الملبن بنوعيه الأحمر والأبيض

طريقة عمل السمسمية والحمصية

جيلي جوز الهند.. بمذاق شهى وخطوات سهلة

اصنعي الهريسة الحلوة على طريقة الشيف شربيني

اعتاد المصريون على تناول أنواع معينة من الحلوى فى احتفالات المولد النبوي الشريف التى تتميز بالمذاق الشهي الجميل، مما يجعل الأطفال يفرحون جدا بتناولها.





وللأسف فى السنوات الأخيرة زادت أسعار الكثير من المنتجات والمواد الغذائية، مما جعل بعض الأسر غير قادرة على شراء حلويات المولد النبوي، أو تشترى كميات قليلة جدا منها.





وحتى تعم البهجة فى كل منزل نقدم لكم طريقة عمل أشهر أنواع حلويات المولد النبوي وأجملها بخطوات نخبة من خبراء الطهى فى مصر.





طريقة عمل جوزية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى:

* أضيفي خليط العسل إلى خليط جوز الهند وقلبي جيدا وضعى ألوان الطعام ثم قطعيه واتركيه فى الهواء حتى يبرد تماما.





طريقة عمل الهريسة للشيف شربيني

طريقة عمل حلوى الجيلي بجوز الهند للشيف نجلاء الشرشابى:

طريقة عمل السمسمية للشيف شربيني

* يرفع الخليط من على النار ويوضع في صنية مدهونة بالزيت ويفرد بالنشابة حتى يساوى.





طريقة عمل الملبن الأحمر للشيف غادة التلى:



طريقة عمل المشبك للشيف نجلاء الشرشابى

طريقة عمل الملبن للشيف ماجى حبيب:

طريقة عمل الحمصية

مقادير جوزية الهند:عسلربع كيلو زبيبنصف كوب ماءنصف كيلو جوز هند1 ونصف كوب سكر1 ملعقة صغيرة ماء زهرلون طعام حسب الرغبةثلاثة أرباع كوب عسل جلوكوزطريقة عمل جوزية الهند:* اخلطي مكونات العسل على النار ويترك على النار حتى يغلي ويغلظ القوام، وفى إناء آخر قلبي جوز الهند قليلا في إناء على النار.مقادير الهريسة:500 جرام دقيق سمولينا250 جرام سكر50 جرام عسل جلوكوز150 جرام لبن125 جرام جوز هند100 جرام دقيق100 جرام سمـنةالحشو100 جرام دقيق سمولينا100 جرام سكر100 جرام مكسرات50 جرام عسل جلوكوزطريقة عمل الهريسة:* اخلطى الدقيق مع دقيق السيمولينا وجوز الهند والسكر.* استمرى فى العجن حتى تتجانس المكونات وتحصلى على القوام المضبوط.* ارفعى نصف كمية العجينة فى صينية الفرن على ورق زبدة.* اخلطى مكونات الحشو مع بعضها جيدا ثم ارفعيها فى صينية الفرن على نصف كمية العجين.* ارفعى باقى كمية العجين ثم أدخليه الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة وقدميها باردة بالهنا.مقادير جيلي بجوز الهند:4 كوب جيلي2 كوب ماءجوز هند للتغطيةطريقة عمل جيلي بجوز الهند:* ضعى الجيلي مع الماء على النار وقلبي جيدا.* افردي الخليط في صينية مفرود فيها ورق نايلون أو أكياس بلاستيك.* انتظري حتى يبرد ثم ادخليه الثلاجة حتى يتماسك ثم قطعيه ورشي عليه جوز الهند وقدميه.مقادير السمسمية500 جرام سمسم150 جرام سكر250 جرام عسل جلوكوزماء زيتطريقة عمل السمسمية:* يحمص السمس في الفرن.* يذوب السكر مع العسل مع قليل من الماء على النار ويقلب جيدا حتى نحصل على العرق ثم يضاف السمسم ويقلب جيدا.مقادير الملبن الأحمر:3 كوب سكر1 نصف كوب ماء لون أحمر غذائينصف كوب نشا2 كوب بندق محمص2 و نصف ملعقة كبيرة جيلاتين1 ملعقة كبيرة ماء ورد نصفملعقة صغيرة ملح ليموننشا لتقطيع وفرد الملبنطريقة عمل الملبن الأحمر:* ضعي السكر و٢ ونصف كوب ماء على النار حتى بداية الغليان.* ذوبي الجيلاتين في ربع كوب ماء من الـ(نصف كوب).* أذيبي النشا في الربع كوب ماء المتبقي.* ضعي النشا المذاب والجيلاتين على خليط السكر والماء على النار وتضاف بقية المكونات وتقلب حتى تغلي ويثقل.* يرش طبق مستطيل أو مربع بالنشا جيدا ويصب فيه الخليط ويترك ليلة كاملة حتى يتماسك.مقادير طريقة عمل المشبك:1 كوب دقيقنصف كوب نشا1 ملعقة خميرةسكر معقودملحطريقة عمل المشبك:* نقلب الدقيق مع النشا والخميرة مع ذرة ملح والقليل من الماء حتى تتكون عجينة.* نترك العجينة حتى تتخمر ونشكل عجينة ونضعها فى القمع ونشكل الأقراص بالشكل المعتاد.* ضعى المشبك فى زيت ساخن على النار حتى يصبح لونه ذهبى ثم نقلب على الوجه الأخر وننتظر قليلا ثم نخرجه.*ضعيه فى عسل ثقيل ثم أخرجيه منه ويقدم بعد أن يصفى.مقادير وطريقة عمل الملبن:900 جرام سكر عادىملعقة كبيرة عصير ليمون175 جرام نشا رائحة ولون ورد340 مل ماء100 جرام فستق مقشر غير مملح340 مل ماءطريقة عمل الملبن:* اخلطى 900 جرام سكر مع 340 مل من الماء مع عصير الليمون وإتركيه ليغلى على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يصبح درجة حرارة السائل 118 درجة.* اخلطى النشا مع 570 مل ماء على النار حتى الغليان ثم أضيفى خليط السكر وإتركى الخليط على النار لمدة 60 دقيقة مع التقليب من فترة لأخرى.* أضيفى رائحة ولون الورد ثم الفستق المجروش غير المملح.* صبى الخليط فى قالب مفرود بورق الزبدة ومدهون بالزيت ثم إتركى الخليط ليبرد ويتماسك لمدة يوم خارج الثلاجة.* قطعى الملبن وقلبيه مع السكر البوردة والدقيق وقدميه.مقادير الحمصية2 كوب حمص200 جرام سكر ناعم30 جرام ماءملعقة كبيرة عسل ابيضعصرة نصف ليمونةطريقة عمل الحمصية- ضعى السكر مع الماء على النار وقلبى حتى يذوب تماما.- ضعى عصرة ليمون استمرى في التقليب جيدا.- أضيفي العسل وقلبي حتى يذوب ثم انزليه من النار وأضيفي له الحمص وقلبى جيدا.- ضعي الخليط على كيس نايلون مدهون بالزيت وكونى الأشكال التى ترغبين فيها.