تعرف على الأبراج المتوافقة مع برج الثور..وانتظر مفآجات غير متوقعة

حذرت منى أحمد، خبيرة الأبراج وعلم الفلك، برج الثور من أحداث شهر 11، نتيجة أنه شهر ملئ بالأحداث السيئة بالنسبة له، موضحة أن هذا الشهر غير مبشر بالخير.



ونوهت خلال استضافتها بندوة لصدى البلد، بأن برج الثور ينتظر أشياء منذ 2018 ولم تأت حتى الان، مضيفة أنها سوف تأتي في وقتها المناسب.



وتابعت خبيرة الأبراج، أنه يتميز بالصبر الطويل ولكن سوف يشعر بالملل من هذا التأجيل، بالإضافة إلى انشغاله بمشاكل الاخرين حتى لا ينشغل بالمشاكل التي تؤذيه.



ووجهت منى أحمد، نصيحة لبرج القوس قائلة: " التزم الصمت هذه الفترة وحاول الانشغال بالاخرين"، مشيرة إلى أن الابراج المائية والترابية هي التي تتوافق مع برج الثور.