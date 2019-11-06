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أجندة الحوادث اليوم.. محاكمة 6 متهمين في أحداث النهضة.. محاكمة 271 متهمًا بـ حسم 2 ولواء الثورة.. ونظر طعون ألتراس الأهلي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:10 ص
دار القضاء العالى
دار القضاء العالى
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محمد زهير - عمرو خليفة
  • إعادة محاكمة 6 متهمين في "أحداث النهضة"
  • استكمال محاكمة 271 متهمًا بـ «حسم 2 ولواء الثورة»
  • الحكم على أجنبي متهم بـ«قتل والدته» في الغردقة
  • نظر طعون ألتراس الأهلى على حكم حبسهم 3 سنوات
  • الحكم على المتهمين بواقعة وفاة مواطن داخل قسم الجيزة

تصدر محكمة النقض حكمها فى طعون المتهمين من قسم شرطة الجيزة على حكم سجنهم 3 سنوات وذلك فى قضية اتهامهم بالتسبب فى وفاة محتجز داخل ديوان القسم.

كانت النيابة أسندت للمتهمين في القضية التي وقعت أحداثها بشمال محافظة الجيزة خلال عام 2016 جرائم التعذيب وضرب أفضي إلى موت، وشملت قائمة المتهمين في أمر الإحالة على أسماء 3 ضباط شرطة و3 أمناء من قوة قسم شرطة الجيزة.

تنظر محكمة النقض موضوع طعون أعضاء ألتراس الأهلى على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية أحداث العنف التى شهدتها مباراة الأهلى والوداد. 

وكانت محكمة جنح العامرية ثان، قضت بمعاقبة 98 متهمًا من أعضاء مجموعة ألتراس الأهلي بالحبس لمدة 3 سنوات مع تحديد ستة آلاف جنيه من أجل إيقاف التنفيذ بعد اتهامهم بأعمال الشغب.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على بعض من جماهير الأهلي في مباراة الوداد أثناء بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتم القبض على بعض عناصر المجموعة في مباراة أسيك ميموز.

تصدر محكمة جنايات البحر الأحمر حكمها في قضية محاكمة سائح إستوني الجنسية متهم بقتل والدته داخل قرية سياحية بالغردقة.

كان المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر قرر إحالة السائح إلى محكمة الجنايات في واقعة قتل والدته داخل غرفتها بقرية سياحية شهيرة بالغردقة، بعد ان أكدت التحريات صحة الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي اجرتها نيابة الغردقة، بإشراف المستشار نبيل ابوزينة، أن جريمة القتل وقعت داخل حمام احدي القري السياحية، بعد قيام السائح بقتل والدته، بالتعدي عليها بالضرب وإحداث جرح قطعي برأسها.

تستمع محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره لأقوال باقي الشهود في محاكمة 271 متهمًا بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017 .

كانت قد نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات اتهامات بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
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