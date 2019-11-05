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رياضة

نوفافيرا ينتج لأول مرة كرة خاصة لـ بني سويف

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:12 م
ح محمد الواضح المشرف
ح محمد الواضح المشرف علي الفريق بنادي بني سويف الرياضي
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رباب الهوارى
قال محمد الواضح، المشرف على الفريق بنادي بني سويف الرياضي، إن أول إنتاج مصنع "نوفافيرا" هو تصنيع كرة خاصة لنادي بني سويف الرياضي.

وأشار "الواضح"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الكرة مطابقة للمواصفات ومعتمدة من الفيفا، ومصنعة خصيصا لنادى بنى سويف وأن الكرة تحمل شعار النادى مثلما يفعل الأندية الكبيرة فى مصر وفى أوروبا.

وأكد أن المصنع أول إنتاج له كرة نادى بنى سويف وكرة نادي ألميريا الإسباني في ظاهرة جديدة على ملاعب الصعيد.

يذكر أن فريق بني سويف حقق العلامة الكاملة بعد تصدره جدول المسابقة بالفوز بالثلاث جولات في دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019/ 2020.

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