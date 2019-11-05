أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. ما أشبه اليوم بالبارحة





وصوت الناخبون الإسرائيليون في تلك الانتخابات في ورقتين منفصلتين، صوت يذهب للقائمة بالكنيست، وآخر للمرشح لرئاسة الحكومة، حيث خاض تلك الانتخابات زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في مواجهة القائم بأعمال رئيس الحكومة، شيمون بيريز.



حصل حزب العمل في تلك الانتخابات على 34 مقعدا في مقابل 32 مقعدا لصالح حزب الليكود، لكن نتنياهو تغلب على شيمون بيريز بفارق 1% فقط، حيث حصل على 50.5% مقابل 39.5 لصالح بيريز، وتم اختيار نتنياهو لرئاسة الحكومة.



عبرت نتائج تلك الانتخابات عن مخاوف معارضي النظام الانتخابي الجديد، نظرا لأن الأحزب الكبيرة فقدت بالفعل جزءا من قوتها لصالح الأحزاب الصغيرة، فقد حصل حزب العمل مثلا على 44 مقعدا في الانتخابات السابقة التي أجريت في 1992، بينما كانت المفاجأة في الأحزاب الصغيرة التي تمثل قضايا أو قطاعا معينا من السكان، فمثلا حصل حزب شاس على 10 مقاعد، وحزب المفدال الديني على 9 ويسرائيل بعليا، الذي كان يمثل المهاجرين، على 7 مقاعد.



بعد مضي نحو 3 سنوات على العمل بقانون الانتخابات الجديد، وفي انتخابات الكنيست الـ 15 التي أجريت في مايو 1999، صوت الناخبون الإسرائيليون للمرة الثانية بالقانون الجديد، وعلى عكس نتائج الانتخابات الماضية، كان هناك توافق بين نتائج المرشحين لرئاسة الحكومة ونتائج التصويت لصالح الأحزاب الكبيرة، حيث حصل إيهود باراك على 56% من أصوات الناخبين، وحصل حزبه على 26 مقعدا، فيما حصل نتنياهو على 44% من أصوات الناخبين وحصل الليكود على 19 مقعدا فقط.



ترسخت وجهة النظر التي ظهرت في أعقاب انتخابات 1996 في ضوء نتائج انتخابات 1999، خاصة عندما كثرت الانشقاقات البرلمانية وقويت الأحزاب الصغيرة على حساب الحزبين الكبيرين، فمثلا، حصل شاس على 17 مقعدا، وهي النتيجة التي تعتبر أكبر مفاجأة سياسية تتعلق بالانتخابات حتى اليوم.



بعد مضي نحو 8 أشهر على اختيار باراك، وتحديدا في فبراير 2001، أجريت الانتخابات الأخيرة لاختيار رئيس الحكومة، ففي ديسمبر من عام 2000، استقال باراك وخاض الانتخابات في مواجهة زعيم حزب الليكود، أريئيل شارون، وعلى عكس الانتخابات في المرتين السابقتين، لم يكن الناخب الإٍسرائيلي مطالب بالتصويت لصالح أي حزب، نظرا لأنه لم يتم حل الكنيست، لكن تقرر فقط الاقتراع على هوية رئيس الحكومة، وفاز شارون بـ 62.5% في مقابل 38.5 لصالح باراك.



أدى قانون الانتخاب المباشر إلى حالة بات فيها المواطن الذي كان يصوت في النظام القديم لحزب الشخص الذي يريده أن يكون رئيسا للوزراء، (أحد الأحزاب الكبيرة)، يصوت لصالح المرشح لرئاسة الحكومة في ورقة انتخابية، وفي الورقة الثانية، يصوت لحزب آخر، يمثل تطلعاته أو قطاعه بين المواطنين، والمثال على ذلك، أن هناك الكثير من الناخبين منحوا ثقتهم لبنيامين نتنياهو، لكنهم أكلوا من قوة حزب الليكود بسبب تصويتهم لحزب شاس.



أدت هذه النتيجة إلى إضعاف قوة رئيس الحكومة الذي يتم اختياره، والذي وجد نفسه يترأس حزب صغير نسبيا، وهذا السبب كان العنصر الرئيس في العودة إلى النظام السابق في الانتخابات والعمل بنظام الحكم البرلماني الصرف، والمعمول به حتى اليوم.

شهدت الأيام الماضية، في ظل حالة التعثر السياسي في إسرائيل، مقترحا لزعيم حزب شاس، أريه درعي، يتعلق بإعادة فكرة الانتخابات المباشرة لرئيس الحكومة، وهو الاقتراح الذي لاقى قبولا لدى عدد من المسؤولين السياسيين في إسرائيل، بحسب ما ذكرت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية.فكرة الذهاب إلى الانتخابات المباشرة جاءت نتيجة تعثر طواقم المفاوضات في التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة، ولذلك جاءت فكرة العودة إلى المواطن ليحسم الجدل فيمن سيتولى رئاسة الحكومة، هل بنيامين نتنياهو زعيم الليكود أو بيني جانتس زعيم تحالف أزرق أبيض.إذا خرجت هذه المبادرة أو هذا الاقتراح إلى حيز التنفيذ، فلن تكون أول مرة يضطر فيها الإسرائيليون للذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت في ورقة اقتراع مكتوب فيها اسم المرشح بدلا من اسم الحزب، فمنذ إعلام تأسيس إسرائيل في 1948 تم الاتفاق على أن يكون الحكم برلمانيا، أن زعيم أكبر حزب يمكنه تكوين ائتلاف غالب في الكنيست، يقوم بتشكيل الحكومة، بعد أن يوصي له قادة الأحزاب السياسية لدى رئيس الدولة، لكن منذ بداية سنوات الثمانينات، بدأ يحدث تغيير في المنظومة السياسية الإسرائيلية، تمثل في كثرة الأحزاب السياسية والخلاف السياسي المتواصل بين الكتل والأحزاب الرئيسية، وهو ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار، ومحاولات متعددة لتشكيل ائتلافات بديلة لحكومات قائمة بالفعل.في بداية التسعينات، بلغت كراهية الجمهور للمنظومة السياسية غايتها، ومن أشهر الأحداث المتعلقة بهذا الأمر هي ما يطلق عليه الاسرائيليون اسم "المناورة الفاسدة" التي قام بها شيمون بيريز لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية عن طريق اقتراح سحب الثقة منها وتكوين حكومة من اليسار والحريديم، لكن هذه المحاولة فشلت، وأقام اسحاق شامير حكومة يمين - حريديم.واجه شامير خلال عملية تشكيل الحكومة العديد من المطالب السياية التي رآها الكثيرون أنها نوع من الابتزاز والفساد، وفي أعقاب ذلك تم تقديم العديد من المقترحات بتغيير نظام الحكم، واختيار طريقة الانتخابات المباشر لرئيس الوزراء.حل قانون الانتخابات المباشر لرئيس الوزراء محل قانون أساس الحكومة، ونص على أنه بالإضافة إلى التصويت لحزب كل ناخب، يصوت أيضا في ورقة إضافية لصالح رئيس الحكومة، والفائز من المرشحين يقوم بتشكيلها، وعلى الرغم من أن المرشح الذي يقع عليه الاختيار قد حصل على ثقة الناخبين، إلا أنه كان لابد له أيضا من الحصول على ثقة الكنيست في حكومته.وبالإضافة إلى الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة، حاول القانون الجديد إصلاح بعض الظواهر الأخرى في نظام الحكم، من بينها الالزام بنشر الاتفاقات الائتلافية، وبذلك تعرض على المواطنين المزايا التي تمنح لأحزاب معينة مقابل دعمها للحكومة.زعم مؤيدو هذا الاقتراح أن الحكومة ستكون أكثر استقرارا ومن الصعب إسقاطها، كما أن صلاحيات رئيس الحكومة ستكون مستمدة من الشعب، ولذلك سيكون موقفه قويا أكثر، بالإضافة إلى أن الأحزاب الصغيرة، التي كانت حتى ذلك الوقت رمانة الميزان، ستفقد قوتها وتأثيرها في حسم هوية الشخص الذي سيكون رئيسا للحكومة.اعتقد المعارضون للاقتراح أن الحجة الأخيرة كانت عيبًا واضحًا للقانون. وقالوا إن الأحزاب الصغيرة ستكبر، لأن الناخبين سيختارون حزبهم المفضل بعد تأمين دعمهم لرئيس الوزراء من أحد الأحزاب الكبيرة. وفي مثل هذه الحالة ستتضاءل قوة الأحزاب الكبيرة وسيكون تشكيل الحكومة أكثر صعوبة من الطريقة السابقة.بدأ المسار التشريعي للقانون في مايو 1990 وتمت الموافقة عليها في الكنيست، بعد حوالي عام ونصف، وتحديدا في يناير 1992، حيث أيد حزب العمل القانون، فيما عارضه حزب الليكود، وانتهى الأمر بموافقة 55 عضوا على القانون، ومعارضة 33، وكان بنيامين نتنياهو، من معارضي القانون، على الرغم من أنه أول رئيس وزراء يتم اختياره في إطار القانون الجديد.على الرغم من إقرار القانون في يناير 1992 إلا أنه تحدد عدم تطبيقه على الانتخابات للكنيست الـ 13، التي أجريت بعد مرور نحو 5 أشهر، وتقرر تطبيقه فقط بدءا من انتخابات الكنيست الـ 14.وكما هو محدد، تم تطبيق القانون لأول مرة في انتخابات 1996، أي بعد مرور نحو 6 أشهر من مقتل رئيس الوزراء، اسحاق رابين.