إجازة 5 أيام.. أول قرار من جروس بعد فوز أهلي جدة في كأس الملك بالسعودية

أصدر المدير الفني، السويسري كريستيان جروس، أول قراراته بعد تأهل فريقه الأهلي إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.





وفاز الأهلي على الجندل "الناشط في دوري الدرجة الثانية"، بأربعة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ64 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.





وقرر "جروس"، منح لاعبيه إجازة 5 أيام من التدريبات، بسبب عدم وجود التزامات للفريق الأول، حتى نهاية فترة التوقف الدولي.



