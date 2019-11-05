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رياضة

إجازة 5 أيام.. أول قرار من جروس بعد فوز أهلي جدة في كأس الملك بالسعودية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:23 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أصدر المدير الفني، السويسري كريستيان جروس، أول قراراته بعد تأهل فريقه الأهلي إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الأهلي على الجندل "الناشط في دوري الدرجة الثانية"، بأربعة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ64 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقرر "جروس"، منح لاعبيه إجازة 5 أيام من التدريبات، بسبب عدم وجود التزامات للفريق الأول، حتى نهاية فترة التوقف الدولي.

ويسعى "جروس"، أثناء فترة التوقف الدولي، لوضع بصمته الفنية، خاصة أن المباريات كانت متلاحقة منذ توليه مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لصالح المحمدي.
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