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توك شو

وزيرة السياحة: مصر وضعت خطة استباقية تعتمد على شراكات دولية..فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:17 م
السياحة المصرية
السياحة المصرية
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قسم التوك شو
قال دكتوره رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن هذه هي السنة الثانية على تواجدى في بورصة لندن خلال هذه السنة أصبحنا موجودين وبقوة كما أننا أطلقنا برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وقد نفذنا محاور عديدة منه، وأعددنا تقرير متابعة لبرنامج الإصلاح الهيكلي كما استطعنا التغلب على مشكلات سابقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " الذى يقدمة الاعلامي خالد ابو بكر علي قناة " الحياه " ان مصر اصبحت لديها مصداقية كبيرة جدا مع منظمي الرحلات والخطوط الجوية المختلفة، كما أن مصر تحقق اليوم أكبر إيرادات في مجال السياحة وهو حوالي 12.6 مليار دولار وهذا حدث قبل أن ترفع المملكة المتحدة الحظر عن شرم الشيخ .

وأوضحت "المشاط" أن الحكومة المصرية استطاعت مع شركائها اننا نتغلب علي أزمة كانت موجودة، كما أنه حدث تنوع في البلاد التي يمكننا ان نستقبل منها السياحة كما اننا اليوم في البورصة تم عقد العديد من الرحلات السياحية الي مختلف الاماكن في مصر.
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