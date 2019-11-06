برلماني: العديد من خطوط شبكات الكهرباء تربط مصر بالدول العربية

قال النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة البيئة، إن هناك الكثير من الشبكات الكهربائية التي تربط بين مصر والدول العربية ،مضيفا وجود هذه الشبكات سيساعد بشكل فعال في نجاح السوق العربية المشتركة للكهرباء.





وأكد النائب محمود عطية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السوق العربية المشتركة للكهرباء إيجابية بكل المقاييس، موضحاً أن من خلال السوق ستتبادل الدول العربية الكهرباء بحيث تصبح الدول التي لديها فائض تصدر للدول ذات حاجة للكهرباء .





وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن مصر في هذه الفترة ستكون من الدول المصدرة للكهرباء، مؤكداً أن مصر لديها فائض كبير في الكهرباء .





واستضافت الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب برئاسة مصر ويمثلها وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، للتحضير لاجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الثالثة عشر التي تعقد، الثلاثاء.



