حبس 6 أشخاص تآمروا على اختطاف شخص في حلوان

أمرت نيابة حلوان، حبس 6 أشخاص، بحوزتهم أسلحة بيضاء، تآمروا على اختطاف شخص، بسبب خلافات سابقة بينهم 3 أيام على ذمة التحقيقات.





تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان لتفقد حالة الأمن العام وضبط الخارجين على القانون، وحال سيرهم بشارع حفنى أبوجبل بعرب غنيم التابع لدائرة قسم شرطة حلوان، وفحص تراخيص السيارات تم ضبط سيارة سوداء اللون ماركة شيري بدون لوحة أمامية.



