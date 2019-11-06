حبس 6 أشخاص تآمروا على اختطاف شخص في حلوان

أمرت نيابة حلوان، حبس 6 أشخاص، بحوزتهم أسلحة بيضاء، تآمروا على اختطاف شخص، بسبب خلافات سابقة بينهم 3 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان لتفقد حالة الأمن العام وضبط الخارجين على القانون، وحال سيرهم بشارع حفنى أبوجبل بعرب غنيم التابع لدائرة قسم شرطة حلوان، وفحص تراخيص السيارات تم ضبط سيارة سوداء اللون ماركة شيري بدون لوحة أمامية.
وبسؤال قائد السيارة عن ثمة تراخيص أقر بعدم حملها وبسؤاله عن تحقيق الشخصية أقرّ بعدم حمله إياها، وبجواره أحد الأشخاص أقرّ أنه يدعى "أحمد مصطفى عبده" 31 سنة، سائق مقيم بترعة الخشاب عرب غنيم، وبجواره عصا خشبية، تم التحفظ عليها وبسؤال الأشخاص المتواجدين داخل السيارة أقر أولهم انه يدعى "مهاب المتولى عاشور"، 21 سنة، مقيم بالمستعمرة بكورنيش حلوان.