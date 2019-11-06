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حوادث

استمرار حبس المتهم بقتل موظف لسرقته بـ دار السلام

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:59 ص
المحكمة
المحكمة
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عمرو خليفة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس المتهم بقتل موظف بإحدى الجامعات بطعنات نافذة لسرقة شقته بسبب مروره بضائقة مالية 15 يوما على ذمة التحقيق .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بوجود متوفى داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة موظف بأحد الجامعات وبها عدد كبير من الطعنات.

قام المقدم وسام عطية رئيس المباحث رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار الذى شهد الحادث، وكشفت أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بهدف السرقة، وتم القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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