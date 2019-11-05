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رياضة

Time Sports تنقل بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:37 م
بطولة أمم إفريقيا
بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما
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محمد رشاد
أيام قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر وتقام على ملعبى القاهرة والسلام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، بمشاركة 8 منتخبات تتصارع على اللقب، وعلى 3 مقاعد فى الأولمبياد.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة مالى فى ضربة البداية على ملعب استاد القاهرة، فى مباراة تنتظرها الجماهير المصرية، كما يتم نقل مباريات البطولة على قناة Time Sports التردد الأرضي، على غرار ما حدث فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتشارك مصر ضمن منتخبات المجموعة الأولى والتى تضم مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية نيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار.
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