خطوط الربط وفائض الإنتاج بمصر يساهم في إنجاح السوق المشتركة العربية للكهرباء

السيد حجازي: التعاون في مجال الطاقة يمكن مصر من تصدير الفائض لديها

محمود عطية: إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء يسهم في تبادل الطاقة بين دولها

محمد الزيني: المشاريع العملاقة في مصر ستدعم نجاح السوق المرتقبة





استضافت الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب برئاسة مصر، ويمثلها وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، والذي شهد التحضير لاجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الثالثة عشرة التي عقد أمس الثلاثاء.





وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها تطورات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تُعد إحدى دعائم التكامل الاقتصادي العربي نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعَال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.





وحول إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إنه خلال الفترات الماضية كانت الدولة المصرية تعانى من انقطاع الكهرباء، ولكن من خلال إرادة قوية تمكنت أن تنشئ أكبر شبكة كهربية بالشرق الأوسط، تمكنت بها أن تصبح من أكبر الدول المنتجة للطاقة الكهربائية.





وأكد النائب السيد حجازي، خلال تصريحات لـ"صدى البلد" عزم العديد من الدول العربية على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء وهو أمر غاية فى الاهمية، ويمكن للدول المشتركة من التعاون فى كافة مجالات الطاقة بداية من البدء في المشاريع ذات الصلة حتى إنتاج الطاقة الكهربائية وتصديرها.





وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة، إلى أن مشاركة مصر فى السوق العربية للكهرباء يمكنها من تصدير الفائض لديها، وهذه الاتفاقية تمثل دعم لروح التعاون العربى في كافة المجالات.





ومن جهته، قال محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، إن هناك الكثير من الشبكات الكهربائية التي تربط بين مصر والدول العربية، موضحا أن وجود هذه الشبكات سيساعد بشكل فعال في نجاح السوق العربية المشتركة للكهرباء.





وأكد النائب محمود عطية، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السوق العربية المشتركة للكهرباء إيجابية بكل المقاييس ،موضحا أنه من خلال السوق ستتبادل الدول العربية الكهرباء بحيث تصبح التي لديها فائض منها، تصدر للدول ذات الحاجة لها.





واضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن مصر في هذه الفترة ستكون من الدول المصدرة للكهرباء، خاصة أن لديها فائضا كبيرا منها.





وفى ذات السياق، قال النائب محمد الزيني،عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان،إن هناك إمكانية كبيرة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، موضحا أن إنشائها يترتب علي مدي إمكانية الدول المشتركة في إنتاج الكهرباء،وفي تلك الحالة مصر ستكون سبب رئيسي في نجاحها لما تمتلكه من إمكانيات وشبكات كهربائية.





وأضاف النائب محمد الزيني، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ان مصر استطاعت خلال الفترة الماضية ان تتغلب على مشاكل الكهرباء عبر إنشاء عدد من المشاريع العملاقة، حتى أصبحت مصدرة لها، وانضمامها للسوق العربية سيدعم نجاح المشروع بشكل كبير.



