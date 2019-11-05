شاهد.. الشرطة الإسرائيلية تعتدي على جندي منفرد بالجيش

יוסף גבאי, חייל בודד לוחם צה"ל, הותקף ע"י מאבטחי הרכבת בירושלים. עורך דינו, אסף אמון, מסר: "אנו עדים להתנהגות פסולה מצד רכבת ישראל - במקום לפתור את הסוגיה לגופה בחרו להיגרר לאלימות פיזית ומילולית. חשוב לזכור כי מדובר על לוחם חרדי, חייל בודד שאנו מייחלים לשילובם בחברה" @Yossi_eli pic.twitter.com/IUFV1lkEK1 — חדשות 13 (@newsisrael13) November 5, 2019

نشرت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق قيام أفراد من الشرطة الإسرائيلية بضرب جندي منفرد يخدم بالجيش.وأوضحت القناة أن الجندي المنفرد، يوسف جباي، تعرض للضرب والاعتداء من قبل شرطة تأمين القطار الخفيف بالقدس.ونقلت القناة عن محاميه، أساف ايمون، قوله: "نحن أمام سلوك غير مقبول من جانب مؤسسة القطار الخفيف الاسرائيلية، فبدلا من حل المشكلة، فضل رجال الأمن الدخول في معركة وإيذاء بدني ولفظي. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الواقعة بصدد جندي حريدي، منفرد، نأمل في أن نتمكن من دمجهم في المجتمع.الجدير بالذكر أن مصطلح الجندي المنفرد، لفظ تطلقه إسرائيل على الشباب اليهود من مختلف دول العالم، والذين يأتون إلى إسرائيل بمفردهم، بدون عائلاتهم، من أجل أداء الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.