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توك شو

كان مدمناً.. معالج في مؤسسة للتعافي من تعاطي المخدرات: الاستروكس يدمر الفرد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:26 ص
مخدرات
مخدرات
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هاني حسين
قال إسلام مُعالج في مؤسسة للعلاج من الإدمان ، إن الإدمان بلاء يفسد حياة الأفراد، مضيفا:" تعاطي الإستروكس يدمر صحة متعاطيه".

وأضاف إسلام في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن أكثر إدمان منتشر بين الشباب هو إدمان الهيروين والإستروكس، مضيفا:" كنت أعاني من تعاطي المخدرات ولكنني أقلعت عن تعاطي المخدرات منذ 8 سنوات".

وتابع:" اكون على دراية بكيفية التعامل مع المدمنين لأنني مريت بنفس تجربتهم"، مضيفا:" متعاطي المخدرات يشفى تماما بعد 6 أشهر على 6 أشهر من التعاطي".

وأكمل:" أكثر الحالات التي تستقبلها المؤسسة العلاجية مدمنو البوردة والهيروين، ومدمنو الاستروكس ردود فعلهم غير متوقعة ومن الممكن أن يؤذي نفسه ومن حوله".
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