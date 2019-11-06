كان مدمناً.. معالج في مؤسسة للتعافي من تعاطي المخدرات: الاستروكس يدمر الفرد

قال إسلام مُعالج في مؤسسة للعلاج من الإدمان ، إن الإدمان بلاء يفسد حياة الأفراد، مضيفا:" تعاطي الإستروكس يدمر صحة متعاطيه".





وأضاف إسلام في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن أكثر إدمان منتشر بين الشباب هو إدمان الهيروين والإستروكس، مضيفا:" كنت أعاني من تعاطي المخدرات ولكنني أقلعت عن تعاطي المخدرات منذ 8 سنوات".





وتابع:" اكون على دراية بكيفية التعامل مع المدمنين لأنني مريت بنفس تجربتهم"، مضيفا:" متعاطي المخدرات يشفى تماما بعد 6 أشهر على 6 أشهر من التعاطي".



