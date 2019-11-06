وزيرة السياحة: حريصة على أن يكون كل بيت مصري به على الأقل فرد يعمل في مجال السياحة.. فيديو

قالت دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن مصر حصلت علي جائزة "الريادة الدولية" من بورصة لندن للمساهمة في صناعة السياحة الدولة ، كما أن عدد العاملين في مجال السياحة في مصر حوالي 4 ملايين مواطن مصرى ونحن نعمل علي أن يكون كل بيت مصرى به علي الأقل فرد يعمل في مجال السياحة.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمة الاعلامي خالد ابو بكر علي قناة "الحياة" أن هناك سياسات عامة وأهدافاً وإجراءات واضحة لكل الأطراف المعنية سواء القطاع الخاص أو المنظمات الدولية وهذا يعطي ثقة ومصداقية كبيرة لأن مجال السياحة في صناعة القرار وهو ليس رد فعل ولكن بناء علي خطوات استباقية لأننا ننظر إلى الأمام .



