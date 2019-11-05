اخبار البرلمان| مشروع قانون لتطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي.. بشرى من التضامن لأهالي شمال سيناء

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على الثلاثاء 5 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
البرلمان يعد مشروع قانون لتطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي
اشتكى عدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بعد زيادته إلى 2000 جنيه، والذي من المفترض أن يطبق، بداية من العام المالي الجديد، شهر يوليو الماضي، إلا أن عددا كبيرا من الهيئات لم تلتزم بالقرار الذي كان أصدره الرئيس السيسي أصدر مجلس النواب تشريعيًا به.
برلمانية: المادة 106 تحسم موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي
قالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه طبقًا للدستور المصرى، فإن الفصل التشريعي لمجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، والدورة التشريعية مدتها عام.
وزارة التضامن تعلن مفاجأة بشأن معاشات أهالى شمال سيناء..تفاصيل
طالب نواب شمال سيناء وزيرة التضامن غادة والى بالعمل على حل إشكاليات تكافل وكرامة وصرف المعاشات بالمحافظة، مع تأكيدهم الكامل على مراعاة الظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة.
البرلمان يرد على ظاهرة تصدير الكلاب الضالة للخارج| تفاصيل
قال حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن أزمة الكلاب الضالة بالشارع المصري تمت مناقشتها خلال الجلسة العامة بمجلس النواب وتم وضع توصيات لمعالجة المشكلة بمشاركة الجهات المسؤولة والرفق بالحيوان بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية للخروج بحلول نهائية حولها.
بعد تصريحاته عن الدولة| البرلمان: 95 نائبا يطالبون بإحالة أحمد طنطاوي إلى التحقيق
أعلن د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقيه طلب من 95 نائبا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى لجنة القيم وذلك فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
انتهاك للدستور ودهس إرادة المصريين.. رئيس البرلمان يرد على مبادرة أحمد طنطاوي
علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما تداول من مبادرة للنائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد وذلك بقوله: "معنديش مبادرات.. واللي يعلن يعلن زي ما هو عايز في الجرائد.. ولا ألتفت إلي مثل هذا الكلام".
التموين تزف بشرى سارة عن إضافة الزوجة غير المسجلة للدعم
أبرزها السكر.. الحكومة تقر بوجود فرق بين أسعار السلع في التموين والسوق الحرة أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الإصلاح الحقيقي يحتاج لأن يكون الجهاز الإداري أكثر كفاءة.
الحكومة تطالب البرلمان بإقرار التحول للدعم النقدي
طالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
موعد إضافة المواليد الجديد وطريقة التظلم لعودة المستبعدين من التموين.. تفاصيل
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية سيتم عرض عليها الموقف النهائي من إضافة المواليد، ليتم بعدها الإعلان نهائيا عن موعد الإضافة على البطاقات التموينية.
تحرك عاجل من البرلمان لوقف تطبيق على الهواتف لهذا السبب
تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاتصالات، بشأن استغلال الجماعات الإرهابية لتطبيقات الهواتف الذكية لنشر أفكارها دون وجود رقابة حقيقية عليها.
البرلمان يعد مشروع قانون لتطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي
اشتكى عدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بعد زيادته إلى 2000 جنيه، والذي من المفترض أن يطبق، بداية من العام المالي الجديد، شهر يوليو الماضي، إلا أن عددا كبيرا من الهيئات لم تلتزم بالقرار الذي كان أصدره الرئيس السيسي أصدر مجلس النواب تشريعيًا به.
برلمانية: المادة 106 تحسم موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي
قالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه طبقًا للدستور المصرى، فإن الفصل التشريعي لمجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، والدورة التشريعية مدتها عام.
وزارة التضامن تعلن مفاجأة بشأن معاشات أهالى شمال سيناء..تفاصيل
طالب نواب شمال سيناء وزيرة التضامن غادة والى بالعمل على حل إشكاليات تكافل وكرامة وصرف المعاشات بالمحافظة، مع تأكيدهم الكامل على مراعاة الظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة.
البرلمان يرد على ظاهرة تصدير الكلاب الضالة للخارج| تفاصيل
قال حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن أزمة الكلاب الضالة بالشارع المصري تمت مناقشتها خلال الجلسة العامة بمجلس النواب وتم وضع توصيات لمعالجة المشكلة بمشاركة الجهات المسؤولة والرفق بالحيوان بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية للخروج بحلول نهائية حولها.
بعد تصريحاته عن الدولة| البرلمان: 95 نائبا يطالبون بإحالة أحمد طنطاوي إلى التحقيق
أعلن د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقيه طلب من 95 نائبا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى لجنة القيم وذلك فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
انتهاك للدستور ودهس إرادة المصريين.. رئيس البرلمان يرد على مبادرة أحمد طنطاوي
علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما تداول من مبادرة للنائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد وذلك بقوله: "معنديش مبادرات.. واللي يعلن يعلن زي ما هو عايز في الجرائد.. ولا ألتفت إلي مثل هذا الكلام".
التموين تزف بشرى سارة عن إضافة الزوجة غير المسجلة للدعم
أبرزها السكر.. الحكومة تقر بوجود فرق بين أسعار السلع في التموين والسوق الحرة أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الإصلاح الحقيقي يحتاج لأن يكون الجهاز الإداري أكثر كفاءة.
الحكومة تطالب البرلمان بإقرار التحول للدعم النقدي
طالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
موعد إضافة المواليد الجديد وطريقة التظلم لعودة المستبعدين من التموين.. تفاصيل
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية سيتم عرض عليها الموقف النهائي من إضافة المواليد، ليتم بعدها الإعلان نهائيا عن موعد الإضافة على البطاقات التموينية.
تحرك عاجل من البرلمان لوقف تطبيق على الهواتف لهذا السبب
تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاتصالات، بشأن استغلال الجماعات الإرهابية لتطبيقات الهواتف الذكية لنشر أفكارها دون وجود رقابة حقيقية عليها.