بعد تحديثها.. تعرف على الاختبارات الدولية المؤهلة لوظائف التربية والتعليم الجديدة

أعلنت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنها قامت بتحديث المخطط العام للشهادات الدولية المعتمدة بالتأهيل الوظيفي ، والتي يجب على المتقدمين ان يكونوا حاصلين عليها للحصول على الوظائف الجديدة.





قالت وزارة التربية والتعليم : يجب على المتقدم اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل الشهادات الدولية المعتمدة للحصول على كل وظيفة من الوظائف الجديدة :





معلم دراسات اجتماعية : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص

معلم رياضيات ومعلم علوم : شهادة ICDL Teacher اختبار+ STEM

معلم فلسفة : شهادة ICDL Teacher + اختبار مهارات اللغة العربية " التنال العربي"

معلم لغة إنجليزية : شهادة ICDL Teacher + إجتياز أحد الاختبارات التالية ( iTEP - TOEFL IBT - IELTS )

معلم لغة فرنسية : شهادة ICDL Teacher + إجتياز أحد الاختبارات التالية ( DELF/ DALF - TCF )

معلم لغة ألمانية : اختبار ICDL Teacher + DSH

معلم لغة إيطالية : شهادة ICDL Teacher + اختبار CELI / CILS

معلم تربية رياضية : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص

معلم رياض أطفال : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

معلم علم نفس : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

معلم فصل : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

معلم تجاري : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص

معلم فندقي : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص

معلم مجال زراعي : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص

معلم مجال صناعي : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص

معلم اقتصاد منزلي : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص

معلم تربية زراعية : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص

معلم تربية فنية : شهادة ICDL Teacher + شهادة كفائة من اكاديمية الفنون

معلم تربية موسيقية : شهادة ICDL Teacher + شهادة كفائة من المعهد العربي للموسيقى

معلم حاسب آلي : شهادة ICDL Teacher+ اختبار MCE





وفيما يخص الوظائف المتاحة للخدمات و الانشطة ، فالشهادات المطلوبة تتمثل في :

اخصائى مسرح : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

أخصائى نفسى : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

اخصائى وسائل تعليمية : شهادة ICDL Teacher + شهادة MCE

اخصائي اجتماعي : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

اخصائي تغذية : شهادة ICDL Teacher + شهادة من هيئة سلامة الاغذية

اخصائي صحافة : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

اخصائي مكتبات : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

اخصائي تطوير تكنولوجى : شهادة ICDL Teacher + اختبار MCE





أما بالنسبة للإداريين .. فالشهادات المطلوبة كما يلي :

أمين معمل : شهادة ICDL Teacher + الاختبار العملى في مهارات التخصص

أمين مكتبة : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

باحث تنمية : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

باحث شئون عاملين : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

باحث قانوني : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

سكرتارية : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

محاسب : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

محقق : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي

مشرف أمن : شهادة ICDL Teacher + الاختبار العملى

مشرف خدمات : شهادة ICDL Teacher + الاختبار العملي





وبالنسبة لـ العمال والفنيين :

الوظائف الحرفية : شهادة ICDL Teacher + الاختبار العملى

حراس الامن : شهادة ICDL Teacher + الاختبار العملى

عمال خدمات : ICDL Teacher + الاختبار العملى





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب الترشح لوظائف الإداريين، على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوظائف الإدارية المتاحة على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم هي : أمين معمل، وأمين مكتبة، وباحث تنمية، وباحث شئون عاملين، وباحث قانوني، وسكرتارية ، ومحاسب، ومحقق، ومشرف أمن، ومشرف خدمات.



