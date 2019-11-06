بعد تحديثها.. تعرف على الاختبارات الدولية المؤهلة لوظائف التربية والتعليم الجديدة

أعلنت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنها قامت بتحديث المخطط العام للشهادات الدولية المعتمدة بالتأهيل الوظيفي ، والتي يجب على المتقدمين ان يكونوا حاصلين عليها للحصول على الوظائف الجديدة.
قالت وزارة التربية والتعليم : يجب على المتقدم اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل الشهادات الدولية المعتمدة للحصول على كل وظيفة من الوظائف الجديدة :
معلم دراسات اجتماعية : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص
معلم رياضيات ومعلم علوم : شهادة ICDL Teacher اختبار+ STEM
معلم فلسفة : شهادة ICDL Teacher + اختبار مهارات اللغة العربية " التنال العربي"
معلم لغة إنجليزية : شهادة ICDL Teacher + إجتياز أحد الاختبارات التالية ( iTEP - TOEFL IBT - IELTS )
معلم لغة فرنسية : شهادة ICDL Teacher + إجتياز أحد الاختبارات التالية ( DELF/ DALF - TCF )
معلم لغة ألمانية : اختبار ICDL Teacher + DSH
معلم لغة إيطالية : شهادة ICDL Teacher + اختبار CELI / CILS
معلم تربية رياضية : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص
معلم رياض أطفال : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
معلم علم نفس : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
معلم فصل : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
معلم تجاري : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص
معلم فندقي : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص
معلم مجال زراعي : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص
معلم مجال صناعي : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص
معلم اقتصاد منزلي : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص
معلم تربية زراعية : شهادة ICDL Teacher + اختبار التخصص
معلم تربية فنية : شهادة ICDL Teacher + شهادة كفائة من اكاديمية الفنون
معلم تربية موسيقية : شهادة ICDL Teacher + شهادة كفائة من المعهد العربي للموسيقى
معلم حاسب آلي : شهادة ICDL Teacher+ اختبار MCE
وفيما يخص الوظائف المتاحة للخدمات و الانشطة ، فالشهادات المطلوبة تتمثل في :
اخصائى مسرح : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
أخصائى نفسى : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
اخصائى وسائل تعليمية : شهادة ICDL Teacher + شهادة MCE
اخصائي اجتماعي : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
اخصائي تغذية : شهادة ICDL Teacher + شهادة من هيئة سلامة الاغذية
اخصائي صحافة : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
اخصائي مكتبات : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
اخصائي تطوير تكنولوجى : شهادة ICDL Teacher + اختبار MCE
أما بالنسبة للإداريين .. فالشهادات المطلوبة كما يلي :
أمين معمل : شهادة ICDL Teacher + الاختبار العملى في مهارات التخصص
أمين مكتبة : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
باحث تنمية : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
باحث شئون عاملين : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
باحث قانوني : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
سكرتارية : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
محاسب : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
محقق : شهادة ICDL Teacher + اختبار التنال العربي
مشرف أمن : شهادة ICDL Teacher + الاختبار العملى
مشرف خدمات : شهادة ICDL Teacher + الاختبار العملي
وبالنسبة لـ العمال والفنيين :
الوظائف الحرفية : شهادة ICDL Teacher + الاختبار العملى
حراس الامن : شهادة ICDL Teacher + الاختبار العملى
عمال خدمات : ICDL Teacher + الاختبار العملى
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب الترشح لوظائف الإداريين، على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوظائف الإدارية المتاحة على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم هي : أمين معمل، وأمين مكتبة، وباحث تنمية، وباحث شئون عاملين، وباحث قانوني، وسكرتارية ، ومحاسب، ومحقق، ومشرف أمن، ومشرف خدمات.
ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الطلبات على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي :