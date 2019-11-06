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منوعات

أفضل 10 هواتف في 2019.. بدء الحجز المسبق لـ Realme X2 Pro

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:53 ص
كريم جمال
يرصد "صدى البلد" أفضل 10 هواتف صدرت خلال 2019، ومميزاتها الفائقة، والتي أُعلن عن بدء الحجز المسبق لأحدث إصداراتها.

لاشك أن قرار شراء هاتف ذكى فى 2019 بات أمرًا فى غاية الصعوبة، بسبب المنافسة الشرسة بين شركات الهواتف الذكية التى تطلق كل يوم هاتفا جديدا للمنافسة بقوة في هذه السوق الضخمة.


قررت شركة Realme الصينية المملوكة لعلامة "أوبو"، بدء الحجز المسبق على هاتفها الجديد Realme X2 Pro، وذلك بعد طرحه أولًا فى الأسواق الأوروبية ومن ثم باقى الأسواق العالمية.


طرح تطبيق المراسلات الفورية الأشهر عالميًا واتساب تحديث جديد، يتيح لمستخدميه على الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، يحتوى على أشكال تعبيرية جديدة emojis.



كشفت شركة Nubia الصينية، عن النسخة الحمراء من هاتفها الجديد الذى يحمل اسم Magic 3s، الذى يقدم مواصفات عملاقة تؤهله للمنافسة بقوة.



كشفت شركة إل جى الكورية الجنوبية عن جهازها اللوحى الجديد G Pad 5، والذى يأتى بشاشة قياس 10.1 بوصة، مع مواصفات قوية بسعر منافس.


يبدو أن شركة Realme الصينية المملوكة لعلامة أوبو تسعى للانتشار بأقصى صورة ممكنة، بعدما أظهرت الأرقام بيعها لأكثر من 5.2 مليون هاتف فى شهر واحد فقط.

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