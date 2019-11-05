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فن

أروى تتالق بإطلالة جديدة أبيض وأسود .. شاهد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:54 م
اروى
اروى
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محمد بدران
شاركت المطربة أروى، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها بإطلالة غريبة.

وظهرت أروى في الصور بتقنية الابيض والاسود وهي ترتدى ترينج ورفعت شعرها لأعلى مع نظارة شمسية، واعتمدت فى المكياج على جمال بشرتها.

وعلقت على الصور "انا أحب التعامل يا ابيض يا اسود ياااكرهي للون الرمادى موافقين".

وتقدم أروى حاليًا برنامج "تحت السيطرة" على قناة "mbc"، من إنتاج شركة "أيدييز تي في بروداكشن"، ويندرج تحت خانة البرامج الحوارية.

أروى تتالق بإطلالة جديدة أبيض وأسود .. شاهد
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