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رياضة

نابولي يسقط في فخ التعادل أمام سالزبورج ويفرط في الصدارة بدوري الأبطال

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:39 ص
نابولي
نابولي
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محمد رشاد
سقط فريق نابولي فى فخ التعادل الايجابي على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه سالزبورج النمساوي ، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. 

تقدم سالزبورج عن طريق نجمه الهداف النرويجي إيرلينج هالاند فى الدقيقة 11 من ضربة جزاء ، قبل ان يدرك التعادل لنابولي اللاعب هيرفينغ لوزانو فى الدقيقة 44 لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 .

التعادل رفع رصيد نابولي إلى 8 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة خلف ليفربول المتصدر ب 9 نقاط بينما ارتفع رصيد سالزبورج الى اربع نقاط في المركز الثالث . 
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