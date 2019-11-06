نابولي يسقط في فخ التعادل أمام سالزبورج ويفرط في الصدارة بدوري الأبطال

سقط فريق نابولي فى فخ التعادل الايجابي على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه سالزبورج النمساوي ، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





تقدم سالزبورج عن طريق نجمه الهداف النرويجي إيرلينج هالاند فى الدقيقة 11 من ضربة جزاء ، قبل ان يدرك التعادل لنابولي اللاعب هيرفينغ لوزانو فى الدقيقة 44 لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 .



