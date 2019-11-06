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محافظات

فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:37 ص
احتفالات الثقافة
احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مساء أمس الثلاثاء، الأمسية الثقافية التي أقيمت بالمركز الثقافي الجديد؛ احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة الــ 63 لانتصارات معركة البرلس البحرية، وذلك الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، واللواء محمود حسن، مدير الأمن.

تضمنت الأمسية الثقافية، عددًا من الفقرات الفنية والغنائية والموسيقي العربية بمشاركة كورال التربية الموسيقية بمدرسة دسوق الرسمية للغات وفقرة شعر عن الرسول للطالب "عرفة معوض "من مدرسة سخا الابتدائية القديمة، والطالبة "ملك عرفة معوض" من مدرسة النموذجية للتعليم الأساسي، والطالب "عمر عصام"، وفقرات فنية منها المزمار والتنورة.

قال محافظ كفر الشيخ، يُسعدني أن أكون معكم اليوم لحضور فعاليات الأمسية الثقافية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي فى الذكرى الـ 63 لانتصارات معركة البرلس البحرية في الرابع من نوفمبر 1956م، مقدمًا خالص التهنئة لأبناء كفر الشيخ بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي الذي يتواكب مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

كما قدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين والحاضرين والقائمين على الاحتفال، راجيًا من المولى العلى القدير أن يحفظ مصر وشعبها وشبابها من كل مكروه وسوء.
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
فن وموسيقى.. شاهد احتفالات الثقافة بالعيد القومي لـ كفر الشيخ
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