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رياضة

بيراميدز: المنتخب لم يتواصل معنا مبكراً لضم لاعبينا.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:19 ص
لاعبي بيراميدز
لاعبي بيراميدز
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محمد رشاد
أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أن منتخب مصر الأول لكرة القدم أرسل للفريق خطابا يوم 3 نوفمبر لاستدعاء لاعبي الفريق لمعسكر الفراعنة.

وقال ممدوح عيد، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المنتخب تواصل مع جميع الأندية للاتفاق على ضم لاعبيهم مبكرا، ولم يتواصل أحد معنا مطلقا للاتفاق على ضم اللاعبين قبل بدء الأجندة الدولية".

وأكمل ممدوح عيد،: "إذا حدث تواصل لضم اللاعبين مبكرا قبل وقت بدء المعسكر لكنا قررنا الموافقة، لكن هناك شيئا غريبا في قيادة منتخب مصر".

وتساءل ممدوح عيد،: "هل رحيل البدري من بيراميدز قبل 4 شهور له علاقة بأزمة انضمام اللاعبين للمنتخب؟".
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