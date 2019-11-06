بيراميدز: المنتخب لم يتواصل معنا مبكراً لضم لاعبينا.. فيديو

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أن منتخب مصر الأول لكرة القدم أرسل للفريق خطابا يوم 3 نوفمبر لاستدعاء لاعبي الفريق لمعسكر الفراعنة.



وقال ممدوح عيد، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المنتخب تواصل مع جميع الأندية للاتفاق على ضم لاعبيهم مبكرا، ولم يتواصل أحد معنا مطلقا للاتفاق على ضم اللاعبين قبل بدء الأجندة الدولية".



وأكمل ممدوح عيد،: "إذا حدث تواصل لضم اللاعبين مبكرا قبل وقت بدء المعسكر لكنا قررنا الموافقة، لكن هناك شيئا غريبا في قيادة منتخب مصر".



وتساءل ممدوح عيد،: "هل رحيل البدري من بيراميدز قبل 4 شهور له علاقة بأزمة انضمام اللاعبين للمنتخب؟".