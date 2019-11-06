اخبار التكنولوجيا | أفضل 10 موبايلات في 2019.. بدء الحجز المسبق لـ Realme X2 Pro

يبدو أن شركة Realme الصينية المملوكة لعلامة أوبو تسعى للانتشار بأقصى صورة ممكنة، بعدما أظهرت الأرقام بيعها لأكثر من 5.2 مليون هاتف فى شهر واحد فقط.

كشفت شركة إل جى الكورية الجنوبية عن جهازها اللوحى الجديد G Pad 5، والذى يأتى بشاشة قياس 10.1 بوصة، مع مواصفات قوية بسعر منافس.

كشفت شركة Nubia الصينية، عن النسخة الحمراء من هاتفها الجديد الذى يحمل اسم Magic 3s، الذى يقدم مواصفات عملاقة تؤهله للمنافسة بقوة.

كشفت شركة Nubia الصينية، عن النسخة الحمراء من هاتفها الجديد الذى يحمل اسم Magic 3s، الذى يقدم مواصفات عملاقة تؤهله للمنافسة بقوة.





طرح تطبيق المراسلات الفورية الأشهر عالميًا واتساب تحديث جديد، يتيح لمستخدميه على الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، يحتوى على أشكال تعبيرية جديدة emojis.













قررت شركة Realme الصينية المملوكة لعلامة "أوبو"، بدء الحجز المسبق على هاتفها الجديد Realme X2 Pro، وذلك بعد طرحه أولًا فى الأسواق الأوروبية ومن ثم باقى الأسواق العالمية.













لاشك أن قرار شراء هاتف ذكى فى 2019 بات أمرًا فى غاية الصعوبة، بسبب المنافسة الشرسة بين شركات الهواتف الذكية التى تطلق كل يوم هاتفا جديدا للمنافسة بقوة في هذه السوق الضخمة.