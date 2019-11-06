Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اخبار التكنولوجيا | أفضل 10 موبايلات في 2019.. بدء الحجز المسبق لـ Realme X2 Pro

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:56 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال

يبدو أن شركة Realme الصينية المملوكة لعلامة أوبو تسعى للانتشار بأقصى صورة ممكنة، بعدما أظهرت الأرقام بيعها لأكثر من 5.2 مليون هاتف فى شهر واحد فقط.



كشفت شركة إل جى الكورية الجنوبية عن جهازها اللوحى الجديد G Pad 5، والذى يأتى بشاشة قياس 10.1 بوصة، مع مواصفات قوية بسعر منافس.


كشفت شركة Nubia الصينية، عن النسخة الحمراء من هاتفها الجديد الذى يحمل اسم Magic 3s، الذى يقدم مواصفات عملاقة تؤهله للمنافسة بقوة.



طرح تطبيق المراسلات الفورية الأشهر عالميًا واتساب تحديث جديد، يتيح لمستخدميه على الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، يحتوى على أشكال تعبيرية جديدة emojis.



قررت شركة Realme الصينية المملوكة لعلامة "أوبو"، بدء الحجز المسبق على هاتفها الجديد Realme X2 Pro، وذلك بعد طرحه أولًا فى الأسواق الأوروبية ومن ثم باقى الأسواق العالمية.



لاشك أن قرار شراء هاتف ذكى فى 2019 بات أمرًا فى غاية الصعوبة، بسبب المنافسة الشرسة بين شركات الهواتف الذكية التى تطلق كل يوم هاتفا جديدا للمنافسة بقوة في هذه السوق الضخمة.

AdvertisementS

ترشيحاتنا

إنبي يعمق جراح الزمالك قبل مباراتهما فى الدوري المصري الممتاز

بعد خروجها من العمليات .. تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفى

6 مشروعات عملاقة افتتحها الرئيس اليوم

ننشر موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

شاهد| لحظة اعتداء لاعبي الزمالك على لاعب الأهلي

على طريقة رمضان صبحي.. لاعب الأهلي يستفز الزمالك بطريقة مثيرة في مباراة السلة ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد

وكيل وزارة الصحة بالكويت: ملتقى الأسبوع 12 دليل على عمق علاقاتنا مع مصر.. صور

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة