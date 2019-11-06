جدل برلماني حول المدة القانونية لمجلس النواب .. سوزى ناشد: المادة 106 من الدستور تحسم المسألة.. أبوشقة : سيتم بحث موعد الانتهاء .. ونائب يقترح استكمال البرلمان 5 سنوات ميلادية

سوزى ناشد:
المادة 106 تحسم موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب
ابو شقة:
ابو شقة:
بحث موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي
اقتراح برلماني بمد دور الانعقاد الحالي لاستكمال مدة الخمس سنوات
سادت حالة من الجدل حول موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، واكد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب انه سيتم بحث الامر فى وقت لاحق،بينما اكدت النائبة سوزى ناشد أن المادة 106 من الدستور المصرى تنص على "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له"، وبما أن البرلمان الحالى بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وطبقا لذلك ينتهى 9 يناير 2021.
فى البداية قالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه طبقًا للدستور المصرى، فإن الفصل التشريعي لمجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، والدورة التشريعية مدتها عام.
وأضافت "ناشد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المادة 106 من الدستور المصرى تنص على "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له"، وبما أن البرلمان الحالى بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وطبقا لذلك ينتهى 9 يناير 2021.
وتابعت النائبة، "يوجد نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو، ولكن المجلس الحالى بدأ انعقاده فى 10 يناير وليس أكتوبر نتيجة الظروف الاستثنائية التى مرت بها الدولة آنذاك حتى يكتمل بناء مؤسساتها، لذا لا يمكن دستوريا مد دور الآن الخامس حتى نهاية يونيو".
من جانبه تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح لرئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، بالعمل علي مد دور الانعقاد الحالي حتي يستكمل البرلمان الخمس سنوات ميلادية كما نص الدستور.
وتضمن الاقتراح مد فترة دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، حيث بدأ مجلس النواب ، الثلاثاء الموافق 2019/10/1م أعمال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول بجلسة افتتاحية تم في بدايتها تلاوة، قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2019 بدعوة المجلس للانعقاد في الأول من أكتوبر.
ولفت إلي أن البرلمان الحالي قد عقد أولى جلساته في 10 من يناير 2016م، وينتهى يوم 9 من يناير 2021م مستكملًا بذلك مدته القانونية وفقًا للمادة 106 من الدستور، خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولكن هناك عقبات دستورية تواجه دور الانعقاد الحالي تتمثل في وجود دور انعقاد سادس منقوص وخاصة لم يحدد رئيس الجمهورية ان دور الانعقاد الحالي يعد الأخير.
كما تضمن أن وجود نائبين لنفس الدائرة في دور انعقاد واحد في حالة نجاح عضو آخر بخلاف العضو الحالي في نفس الدائرة وعدم توفيق العضو الحالي من النجاح ، ومن ثم أطالب الدكتور رئيس مجلس النواب الموافقة على قرار مد فترة دور الانعقاد الخامس واﻷخير طبقا "للمادة 115 من الدستور والمادة 274 من اللائحة الداخلية.
وتضمنت الأسباب بشكل واضح بأن وجود المجلس الحالي وانعقاده فى 2016/1/10م ،ظرف إستثنائى لإستكمال مؤسسات الدولة ،وأصبح طبقا"للظرف الإستنثائى هناك تعارض بين المادة (106) والمادة (115)من الدستور، هنا يكون تفسير النص منطقيا "مرجحا" للمادة 115 بوجود خمسة أدوار انعقاد خلال الفصل التشريعى الواحد، والدستور عمل إنسانى و لا يجوز ترتيب آثار قانونية غلى ظروف إستثنائية تحكم الظروف العادية مستقبلا"، كما لا يوجد فى التقاليد البرلمانية سابقة ستة أدوار إنعقاد.
وتضمنت أيضا وجود قوانين مكملة للدستور لم يتم إقرارها بعد وأصبحت قيودا، واستحقاقات دستورية لفقه الأولوية، ووجود نائبين في نفس الدائرة تحكمه المادة (104) من الدستور والمادة(351) من اللائحة الداخلية للمجلس.
فى سياق متصل قال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة إنه سيتم بحث موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، على ضوء أن مدة المجلس دستوريا خمس سنوات، وأن البرلمان بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وتنتهي بذلك في 9 يناير 2021.
وأوضح أبو شقة – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن مدة الخمس سنوات هي نص دستوري، وبذلك يحتاج الأمر إلى بحث، مضيفا :"نحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو. هذه المسألة تحتاج إلى دراسة من الناحية الدستورية لكي نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري. وكذلك لبحث ما إذا كان استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل سيعُتبر دور انعقاد سادسا".
وحول إمكانية تشكيل لجنة لدراسة موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، قال أبو شقة : "ليس من الضروري تشكيل لجنة محددة لذلك هذه المسألة سيتم بحثها بأي صورة من الصور".
اقتراح برلماني بمد دور الانعقاد الحالي لاستكمال مدة الخمس سنوات
سادت حالة من الجدل حول موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، واكد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب انه سيتم بحث الامر فى وقت لاحق،بينما اكدت النائبة سوزى ناشد أن المادة 106 من الدستور المصرى تنص على "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له"، وبما أن البرلمان الحالى بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وطبقا لذلك ينتهى 9 يناير 2021.
فى البداية قالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه طبقًا للدستور المصرى، فإن الفصل التشريعي لمجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، والدورة التشريعية مدتها عام.
وأضافت "ناشد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المادة 106 من الدستور المصرى تنص على "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له"، وبما أن البرلمان الحالى بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وطبقا لذلك ينتهى 9 يناير 2021.
وتابعت النائبة، "يوجد نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو، ولكن المجلس الحالى بدأ انعقاده فى 10 يناير وليس أكتوبر نتيجة الظروف الاستثنائية التى مرت بها الدولة آنذاك حتى يكتمل بناء مؤسساتها، لذا لا يمكن دستوريا مد دور الآن الخامس حتى نهاية يونيو".
من جانبه تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح لرئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، بالعمل علي مد دور الانعقاد الحالي حتي يستكمل البرلمان الخمس سنوات ميلادية كما نص الدستور.
وتضمن الاقتراح مد فترة دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، حيث بدأ مجلس النواب ، الثلاثاء الموافق 2019/10/1م أعمال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول بجلسة افتتاحية تم في بدايتها تلاوة، قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2019 بدعوة المجلس للانعقاد في الأول من أكتوبر.
ولفت إلي أن البرلمان الحالي قد عقد أولى جلساته في 10 من يناير 2016م، وينتهى يوم 9 من يناير 2021م مستكملًا بذلك مدته القانونية وفقًا للمادة 106 من الدستور، خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولكن هناك عقبات دستورية تواجه دور الانعقاد الحالي تتمثل في وجود دور انعقاد سادس منقوص وخاصة لم يحدد رئيس الجمهورية ان دور الانعقاد الحالي يعد الأخير.
كما تضمن أن وجود نائبين لنفس الدائرة في دور انعقاد واحد في حالة نجاح عضو آخر بخلاف العضو الحالي في نفس الدائرة وعدم توفيق العضو الحالي من النجاح ، ومن ثم أطالب الدكتور رئيس مجلس النواب الموافقة على قرار مد فترة دور الانعقاد الخامس واﻷخير طبقا "للمادة 115 من الدستور والمادة 274 من اللائحة الداخلية.
وتضمنت الأسباب بشكل واضح بأن وجود المجلس الحالي وانعقاده فى 2016/1/10م ،ظرف إستثنائى لإستكمال مؤسسات الدولة ،وأصبح طبقا"للظرف الإستنثائى هناك تعارض بين المادة (106) والمادة (115)من الدستور، هنا يكون تفسير النص منطقيا "مرجحا" للمادة 115 بوجود خمسة أدوار انعقاد خلال الفصل التشريعى الواحد، والدستور عمل إنسانى و لا يجوز ترتيب آثار قانونية غلى ظروف إستثنائية تحكم الظروف العادية مستقبلا"، كما لا يوجد فى التقاليد البرلمانية سابقة ستة أدوار إنعقاد.
وتضمنت أيضا وجود قوانين مكملة للدستور لم يتم إقرارها بعد وأصبحت قيودا، واستحقاقات دستورية لفقه الأولوية، ووجود نائبين في نفس الدائرة تحكمه المادة (104) من الدستور والمادة(351) من اللائحة الداخلية للمجلس.
فى سياق متصل قال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة إنه سيتم بحث موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، على ضوء أن مدة المجلس دستوريا خمس سنوات، وأن البرلمان بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وتنتهي بذلك في 9 يناير 2021.
وأوضح أبو شقة – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن مدة الخمس سنوات هي نص دستوري، وبذلك يحتاج الأمر إلى بحث، مضيفا :"نحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو. هذه المسألة تحتاج إلى دراسة من الناحية الدستورية لكي نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري. وكذلك لبحث ما إذا كان استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل سيعُتبر دور انعقاد سادسا".
وحول إمكانية تشكيل لجنة لدراسة موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، قال أبو شقة : "ليس من الضروري تشكيل لجنة محددة لذلك هذه المسألة سيتم بحثها بأي صورة من الصور".