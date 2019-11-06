Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

جدل برلماني حول المدة القانونية لمجلس النواب .. سوزى ناشد: المادة 106 من الدستور تحسم المسألة.. أبوشقة : سيتم بحث موعد الانتهاء .. ونائب يقترح استكمال البرلمان 5 سنوات ميلادية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:45 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
محمود فايد - أسامة علي
سوزى ناشد: 
المادة 106 تحسم موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب
ابو شقة: 
بحث موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي
اقتراح برلماني بمد دور الانعقاد الحالي لاستكمال مدة الخمس سنوات

سادت حالة من الجدل حول موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، واكد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب انه سيتم بحث الامر فى وقت لاحق،بينما اكدت النائبة سوزى ناشد أن المادة 106 من الدستور المصرى تنص على "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له"، وبما أن البرلمان الحالى بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وطبقا لذلك ينتهى 9 يناير 2021.

فى البداية قالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه طبقًا للدستور المصرى، فإن الفصل التشريعي لمجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، والدورة التشريعية مدتها عام.

وأضافت "ناشد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المادة 106 من الدستور المصرى تنص على "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له"، وبما أن البرلمان الحالى بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وطبقا لذلك ينتهى 9 يناير 2021.

وتابعت النائبة، "يوجد نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو، ولكن المجلس الحالى بدأ انعقاده فى 10 يناير وليس أكتوبر نتيجة الظروف الاستثنائية التى مرت بها الدولة آنذاك حتى يكتمل بناء مؤسساتها، لذا لا يمكن دستوريا مد دور الآن الخامس حتى نهاية يونيو".

من جانبه تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح لرئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، بالعمل علي مد دور الانعقاد الحالي حتي يستكمل البرلمان الخمس سنوات ميلادية كما نص الدستور.

وتضمن الاقتراح مد فترة دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، حيث بدأ مجلس النواب ، الثلاثاء الموافق 2019/10/1م أعمال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول بجلسة افتتاحية تم في بدايتها تلاوة، قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2019 بدعوة المجلس للانعقاد في الأول من أكتوبر.

ولفت إلي أن البرلمان الحالي قد عقد أولى جلساته في 10 من يناير 2016م، وينتهى يوم 9 من يناير 2021م مستكملًا بذلك مدته القانونية وفقًا للمادة 106 من الدستور، خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولكن هناك عقبات دستورية تواجه دور الانعقاد الحالي تتمثل في وجود دور انعقاد سادس منقوص وخاصة لم يحدد رئيس الجمهورية ان دور الانعقاد الحالي يعد الأخير.

كما تضمن أن وجود نائبين لنفس الدائرة في دور انعقاد واحد في حالة نجاح عضو آخر بخلاف العضو الحالي في نفس الدائرة وعدم توفيق العضو الحالي من النجاح ، ومن ثم أطالب الدكتور رئيس مجلس النواب الموافقة على قرار مد فترة دور الانعقاد الخامس واﻷخير طبقا "للمادة 115 من الدستور والمادة 274 من اللائحة الداخلية.

وتضمنت الأسباب بشكل واضح بأن وجود المجلس الحالي وانعقاده فى 2016/1/10م ،ظرف إستثنائى لإستكمال مؤسسات الدولة ،وأصبح طبقا"للظرف الإستنثائى هناك تعارض بين المادة (106) والمادة (115)من الدستور، هنا يكون تفسير النص منطقيا "مرجحا" للمادة 115 بوجود خمسة أدوار انعقاد خلال الفصل التشريعى الواحد، والدستور عمل إنسانى و لا يجوز ترتيب آثار قانونية غلى ظروف إستثنائية تحكم الظروف العادية مستقبلا"، كما لا يوجد فى التقاليد البرلمانية سابقة ستة أدوار إنعقاد.

وتضمنت أيضا وجود قوانين مكملة للدستور لم يتم إقرارها بعد وأصبحت قيودا، واستحقاقات دستورية لفقه الأولوية، ووجود نائبين في نفس الدائرة تحكمه المادة (104) من الدستور والمادة(351) من اللائحة الداخلية للمجلس.

فى سياق متصل قال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة إنه سيتم بحث موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، على ضوء أن مدة المجلس دستوريا خمس سنوات، وأن البرلمان بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وتنتهي بذلك في 9 يناير 2021.

وأوضح أبو شقة – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن مدة الخمس سنوات هي نص دستوري، وبذلك يحتاج الأمر إلى بحث، مضيفا :"نحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو. هذه المسألة تحتاج إلى دراسة من الناحية الدستورية لكي نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري. وكذلك لبحث ما إذا كان استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل سيعُتبر دور انعقاد سادسا".

وحول إمكانية تشكيل لجنة لدراسة موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، قال أبو شقة : "ليس من الضروري تشكيل لجنة محددة لذلك هذه المسألة سيتم بحثها بأي صورة من الصور".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانية: بدفع 60 جنيها سكن إيجار قديم.. وهذا مقترحي لـ تعديل القانون

البرلمان يعيد فتح ملف قانون الإيجار القديم.. مشروع قانون لمضاعفة القيمة الإيجارية 12%.. وعبد العال يحيله للجنة مشتركة.. وتشريعية النواب ترد

15 عاما للإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية 12 ضعفا .. مفاجآت في مشروعات النواب بشأن الإيجارات القديمة

إلغاء قانون الإيجار القديم نهائيا وعقد 5 سنوات كحد أقصى.. مقترح بالبرلمان

بين فترة انتقالية 10 سنوات وإلغاء قانون الإيجار القديم نهائيا.. 4 مقترحات بـ البرلمان منتظر إقرارها

التعديل على مرحلتين.. البرلمان يكشف مستقبل قانون الإيجار القديم وموعد إقراره

ترشيحاتنا

خالد الغندور ونجوم إفريقيا فى ودية ذكرى المسيرة الخضراء المغربية | صور

دوقة المشاكل والخلافات الملكية.. الوجه الآخر لـ ميجان ماركل زوجة الأمير هاري

بسبب الجزيرة.. أردوغان يهين القطريين: أنقذناكم من الإفلاس

أتشيموبنج لاعب الزمالك السابق يعود للدوري المصري

بسبب وصوله لـ التريند | محيي إسماعيل: سأقاضى هؤلاء

قرار جديد من اتحاد السلة بعد خناقة لاعبى الأهلي والزمالك

Advertisements

ترامب يكشف تفاصيل اجتماعه بممثلي مصر والسودان وإثيوبيا..ماذا قال عن سد النهضة

وسط حزن ودموع الطلاب .. مدرس يلفظ أنفاسه أثناء الشرح داخل الفصل في الدقهلية

الزمالك في ورطة بسبب حمدي النقاز

رسميا .. إيقاف بن شرقي مهاجم الزمالك وتغريمه 50 ألف جنيه

ابتزاز وتهديد.. حكاية العلاقات الحرام لـ سكرتيرة وجارها وفتاة ورجل دين بين الفضيحة والسرقة

أنا المهدي المنتظر وسأحرر القدس.. الأمن الكويتي يعتقل مجهولا داخل المطار.. تفاصيل

احسبها صح.. هتوفر 1300 جنيه شهريا من فاتورة بنزين عربيتك بهذه الطريقة

تعليم الغربية تحقق في واقعة تعدي مدرس على تلميذ بزفتى

تروي لـ صدى البلد| حكاية حفل طلاق شيريهان بعد شهر زواج

اخبار الفن| أول رد من طارق العريان على زواجه من نسرين طافش.. براءة عصام كاريكا من اتهامات مطربة جزائرية

قرار جديد من اتحاد السلة بعد خناقة لاعبى الأهلي والزمالك

نوة المكنسة.. تحذيرات من الأرصاد وطوارئ بالمحافظات لاستقبال الـ موجة العاصفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النصر يعزز وصافته للدوري السعودي بالفوز على الفيصلي بهدفين.. فيديو

فخامة أكثر.. مرسيدس تكشف عن CLA 2020 الجديدة كليا.. صور

بي إم دبليو تكشف عن الفئة الثامنة جران كوبيه الجديدة .. صور