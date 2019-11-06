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مرأة

كفاية صور حلوة.. نادين نجيم تتألق بـ اطلالة أنيقة من الألماس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:54 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نادين نجيم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وناعمة، وأرتدت بها جاكيت من الستان باللون الأبيض والأسود، وبأكمام طويلة يبرز عن رشاقتها وأنوثتها، واختارت مجموعة أنيقة من الاكسسوارات عبارة عن عقد أنيق حول الرقبة باللون الفضى، وساعة لليد مرصعة بفصوص من الألماس

واعتمدت نادين نجيم، تسريحة مختلفة وأنيقة للشعر، ولم تتركة منسدلًا كعادتها، وأكملت إطلالتها بمكياج صاخب معتمد على اللون الذهبى للعيون مع الأيلاينر العريض الذى يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر شفاه باللون النيتى الذى يتناسب مع إطلالتها

وجاءت تعليقات الجمهور.. بحبك.. بتجننى.. يا جميلة .. كفاية صور حلوة يا نادين.
كفاية صور حلوة.. نادين نجيم تتألق بـ اطلالة أنيقة من الألماس
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