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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. ليون يسجل ثلاثة أهداف في شباك بنفيكا ويقترب من التأهل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:13 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ليون الفرنسي فوزًا مثيرًا على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات المجموعة ز من دورى أبطال أوروبا .

استطاع الفريق الفرنسي أن يتقدم في شوط المباراة الأول بهدفين دون رد مستندًا على عاملي الأرض والجمهور وفي ظل استحواذ وصلت نسبته إلى 54%.

أفتتح يواكيم أندرسن تسجيل أهداف اليوم في الدقيقة 4 من بداية اللقاء بتمريرة من ليو دوبوا، لم يكتف فريق ليون بهدف وحيد في الشوط الأول وجاء ممفيس ديباي ليعزز نتيجة التقدم وأحرز الهدف الثاني لفريقه عن طريق تمريرة حسام عوار في الدقيقة 33.

وسجل ليون الهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يقلص بنفيكا هدف الأول في محاولة للعودة في المباراة.

الفوز رفع رصيد ليون إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بنفيكا عند 3 نقاط في المركز الأخير.
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