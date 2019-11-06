ممدوح عيد: اتحاد الكرة يتحامل علينا دائماً.. ولا يمكننا معاندة المنتخب.. فيديو

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أن اتحاد الكرة يتحامل على الفريق دائما، ومع ذلك نفضل إعلاء المصلحة العامة.





وقال المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتحاد الكرة يتحامل علينا دائما ومع ذلك نفضل إعلاء المصلحة العامة، كما أنه ترك المدرجات خلال نهائي الكأس أمام الزمالك".



