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محافظات

محافظ الفيوم يشدد على سرعة التقدم بطلبات التصالح للمباني المخالفة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:17 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، توجيهات مشددة لمسئولي كافة القطاعات، خاصة رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والزراعة والتخطيط والتنمية العمرانية، بتكثيف واستمرارية حث المواطنين وتوعيتهم لسرعة التقدم بطلبات التصالح للمباني المخالفة للاستفادة من الخدمات التى توفرها الدولة، والعمل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات لهم في إطار من القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

شدد محافظ الفيوم على العمل بكل جدية لإنهاء إجراءات التصالح في المباني المخالفة قبل الثامن من يناير 2020 القادم، واتخاذ كافة التدابير الإدارية والقانونية اللازمة حيال المخالفين والمتخاذلين والمقصرين.

مؤكدًا على نشر الإعلان الخاص بقانون التصالح بدواوين الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وأماكن تواجد المواطنين بالجهات ذات الصلة، مدونًا به كافة التفاصيل والإجراءات والشروط تيسيرًا على المواطنين من أجل حثهم للتقدم بطلبات التصالح الخاصة بالمباني المخالفة.

كما يتم التنسيق بين مختلف الجهات لعمل ندوات توعوية مستمرة لتحفيز المواطنين لسرعة التقدم بطلباتهم.

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