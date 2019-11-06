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رياضة

المدير التنفيذي لـ بيراميدز: أرفض محاولة مسئولي المنتخب كسب بطولات زائفة.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:42 ص
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
رفض ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، محاولة مسئولي منتخب مصر كسب بطولات زائفة على حد قوله على حساب لاعبي بيراميدز وذلك عقب قرار الجهاز الفني للمنتخب استبعاد لاعبي الفريق من المعسكر.

وقال "ممدوح" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أرفض أن يحاول مسئولو منتخب مصر كسب بطولات زائفة باستبعاد لاعبي بيراميدز".

وأكمل: "حاولت التواصل مع المدير الفني لمنتخب مصر منذ 4 أيام لكنه لم يرد على اتصالاتي، مجلس إدارة الفريق أكدت أن مصلحة المنتخب أهم من أي شئ حتى لو على حساب النادي".
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