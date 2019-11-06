المدير التنفيذي لـ بيراميدز: أرفض محاولة مسئولي المنتخب كسب بطولات زائفة.. فيديو

رفض ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، محاولة مسئولي منتخب مصر كسب بطولات زائفة على حد قوله على حساب لاعبي بيراميدز وذلك عقب قرار الجهاز الفني للمنتخب استبعاد لاعبي الفريق من المعسكر.





وقال "ممدوح" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أرفض أن يحاول مسئولو منتخب مصر كسب بطولات زائفة باستبعاد لاعبي بيراميدز".



