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رياضة

جهاز المنتخب الأوليمبي يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران الخميس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:58 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قرّر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، السماح لمختلف وسائل الإعلام لحضور 15 دقيقة من مران المنتخب المقرر إقامته يوم الخميس المقبل ، قبل 24 ساعة فقط من مواجهة المنتخب المالى يوم الجمعة المقبل فى افتتاح بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى مصر من 8 إلى 22 نوفمبر الحالى.  

يذكر أن بطولة أفريقيا تقام بمشاركة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويتواجد المنتخب الأوليمبى المصرى فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي والتي تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

ويصعد أصحاب الثلاث مراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020
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