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رياضة

تذكرتي تعلن تفاصيل تذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:32 ص
بطولة أمم إفريقيا
بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا
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أحمد هاني
أعلنت شركة "تذكرتي" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الاليكترونى.

ونشرت الشركة الحاصلة على حقوق توزيع التذاكر، "برومو" ترويجي لكيفية الحصول على تذاكر المباريات، داعية الجماهير للإسراع فى حجز تذاكر البطولة والعودة من جديد للتشجيع من المدرجات.

وتحتضن مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام، وتضم مجموعة مصر كلا من غانا والكاميرون ومالي.

واقترب حلم الأولمبياد وتعالت معه أحلام الجماهير المصرية بعودة منتخبنا للمنافسة فى العرس الأولمبي بعد غياب 8 سنوات منذ آخر تمثيل في 2012، ويتحقق هذا من خلال تجاوز محطة التصفيات الأفريقية المؤهلة لطوكيو 2020.

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