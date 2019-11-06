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برلمان

برلماني: يطالب بإيجاد حلول لحظر تطبيقات تستغلها الجماعات الإرهابية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:07 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أسامة علي
طالب النائب على عز عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان بضرورة ان تمتلك الدولة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التى تمكنها من حظر بعض المواقع أو التطبيقات الضارة، مؤكدا ضرورة اتجاها لإيجاد حلول لها خاصة اذا كان تستخدم من قبل الجماعات الارهابية مثل تطبيق التيك توك حسب ما تقدمت به تقدمت النائبة مايسة عطوة للبرلمان.

وتابع على عز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ان خطورة هذه التطبيقات تكمن فى انتشارها الواسع والذى يتزايد يوما بعد الاخر بين مستخدمى التليفون المحمول، لذا تقبل الجماعات المعادية لمصر على بث رسائلها الخبيثة عبرها.

وتقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاتصالات، بشأن استغلال الجماعات الإرهابية لتطبيقات الهواتف الذكية لنشر أفكارها دون وجود رقابة حقيقية عليها.

وقالت النائبة، إن الفترة الماضية، شهدت انتشارا كبيرا لتطبيق "التيك توك" على أجهزة الهواتف الذكية، موضحة أنه انتشر بسرعة البرق، خاصة بين فئة الشباب.

وأضافت أن عدد مستخدمي التطبيق النشطين حول العالم وصل في ديسمبر الماضي إلى أكثر من 250 مليون مستخدم، وزاد هذا العدد للأضعاف خلال العام الجاري.
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