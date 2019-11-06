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مرأة

شخصية اليوم 6 نوفمبر في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
شخصية اليوم
شخصية اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 6 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك تهتم بتأمين نفسك وتبحث عن تحقيق توازنك النفسي.. أنت أيضا عاطفي وحساس ومحب للجمال والفن.. لديك روح حذر، وتحب دائما أن تعمل بكامل طاقتك وحماسك. 

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد: عام 2019 تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.
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