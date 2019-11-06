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رياضة

رضا شحاتة بصحبة مانويل جوزيه.. شاهد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:35 ص
جوزية ورضا شحاتة
جوزية ورضا شحاتة
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محمد بدران
نشر رضا شحاتة، المدرب العام لنادي الجونة، صورة، عبر حسابه على إنستجرام، له مع البرتغالى مانويل جوزيه، مدرب النادي الأهلي الأسبق، ظهرا فيها يقفان داخل أحد الملاعب.

ولعب رضا شحاتة تحت قيادة مانويل جوزيه فى الأهلى وحققا العديد من الإنجازات والبطولات داخل جدران القلعة الحمراء.

وأعلن اتحاد الكرة عن تأجيل ما تبقى من مباريات الجولة الخامسة ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدورى المصري، إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر .

ويستعد نادى الجونة خلال معسكره الحالى للإعداد لباقي مباريات الدوري المصري بعد فترة التوقف التي ستستمر أكثر من شهر.
رضا شحاتة بصحبة مانويل جوزيه.. شاهد
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