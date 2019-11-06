أبرز فيديوهات التوك شو.. مديرة أعمال نادية لطفي تكشف عن تطورات حالتها الصحية ومصطفى قمر يتحدث عن كواليس تصوير حريم كريم 2

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.









بصحة جيدة.. مديرة أعمال نادية لطفي تكشف عن تطورات حالتها الصحية

كشفت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي، تطورات الحالة الصحية للفنانة بعد إجراء عملية جراحية.





وأضافت رضا فرغلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم إجراء عملية جراحية في المستشفى وهي بصحة جيدة.





وتابعت رضا فرغلي "الفنانة نقلت للعناية المركزة لمدة 3 ساعات بعد إجراء العملية ثم نقلت إلى غرفتها وهي بصحة جيدة".









الجوكر المصري.. مخطط جديد من الإخوان لنشر الفوضى في مصر ..شاهد

قال الإعلامى محمد الباز، إن جماعة الإخوان الإرهابية لديها خطة جديدة تدعى "الجوكر المصرى" لتكوين خلايا ثورية جديدة؛ لإثارة العنف والفوضى داخل مصر.





وأضاف محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن هذه الخطة تأتي بعد فشل خطة محمد على المقاول الهارب فى نشر الفوضى والعنف؛ عبر التحريض إلى نزول الشارع لعمل مظاهرات.





وأوضح محمد الباز، أن الإخوان لا يريدون الاستقرار لمصر، ويسعون دائما للتشكيك فى أعمال الدولة التطويرية التي تتم حاليًا.





وأكد محمد الباز، أن تامر جمال هو الذى يمثل شخصية الجوكر المصرى، أحد مخططات الإخوان الإرهابية لتخريب وإحداث الفوضى فى مصر، هو نفس الشخص الذى ظهر فى ثورة يناير بـ شخصية عطوة كنانة على يوتيوب، وأنه بعد ثورة 30 يونيو سافر إلى قطر.





تامر أمين: عامل البنزينة والمتواجد أمام دورة المياه لا نراهم في أي مكان بالعالم





قال الإعلامي تامر أمين، إن مصر دخلت عصر السيارات الكهربائية، مضيفًا "في سنوات قليلة جدا سندخل عصر السيارات الكهربائية ولن نذهب لوضع البنزين في المحطات ولكن لشحن السيارات بالكهرباء".





وأضاف الإعلامي تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "هناك وظيفتان في مصر لا نراهما في أي مكان في العالم، وهما عامل محطة البنزين، والعمال المتواجدون على باب الحمام لإعطاء مرتادي الحمام مناديل".





وتابع تامر أمين، "لا أستطيع أن أفهم طبيعة وظيفة من يقف أمام باب الحمام ودي مش شغلانة ولازم الناس دي تشتغل شغل متعارف عليه".





تلميذ لوالدى.. فاروق الباز: يكشف علاقته بـإمام الدعاة الشيخ الشعراوى..فيديو

قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصرى ومدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد فى جامعة "بوستن"، أن الشيخ الشعراوى كان تلميذ والدة لمدة 12 عاما، وأن الشعراوى استفاد كثير من التعاليم الدينية على يد الباز.





وأضاف الدكتور الباز خلال حواره التلفزيوني فى برنامج "ابن مصر" المذاع على قناة "المحور"، أنه عندما كان فى جامعة المنصورة لإلقاء محاضرة علمية تحكي عن زيارته لسطح القمر "رحلة أبولو" للطلبة بحضور محافظ المنصورة ورئيس جامعة المنصورة.





وأوضح الباز، أنه قبل بداية المحاضرة فى جامعة المنصورة إذا به يفاجئ بالشعراوى قادم إليه ويريد بالجلوس بجواره، وبعد جلوس الشعراوى أمسك الميكروفون وقدم الباز للحضور.





وأكد الباز ، أن علاقتة بالشعراوى كانت علاقة أخوية وأنه دائما كان يزوره ويلتقون ويتحدثون فى أمور كثيرة.





إعلام أردوغان يخون تميم ويذيع تقارير عن استغلال قطر للعمالة| شاهد

عرضت قناة "مباشر قطر"، تقريرًا يرصد استغلال أردوغان لـ تميم من أجل تحقيق مصلحته، موضحًا أن كلا منهما تجمعهما المصلحة والمال، وطالما ساند تميم، أردوغان في نشر الإرهاب في كل مكان، ودعمه في العدوان على الشعوب، وآخرها العدوان على شمال سوريا.





وأوضح التقرير، أن تميم يعاني من لدغة وجهها له أردوغان، حيث قامت إحدى قنوات تركيا التابعة لنظام أردوغان بإذاعة تقرير بطريقة تحريضية يفضح استغلال قطر للعمالة وانتهاكات ملف حقوق الإنسان، واستشهد التقرير بالكثير من التقارير الحقوقية التي تطالب قطر بالإعلان والتحقيق في أسباب وفاة العمال الوافدين بسبب الإرهاق الحراري وضربات الشمس.





ولفت إلى أن تركيا تضغط على تميم من أجل ابتزازه ماديا بسبب معاناة تركيا الاقتصادية وانشغالها بمحاولة الحصول على جزء من كعكة تنظيم قطر لمونديال 2022.





إحنا في الطراوة.. أردوغان يرقص مع تميم بـ البشكير| فيديو هزلي

عرضت قناة "ورا الستارة"، عبر موقع يوتيوب، مقطع فيديو هزليًا يسخر من أردوغان رئيس تركيا، وتميم حاكم قطر.





ويظهر أردوغان وتميم في حمام تركي بالبشكير، وتم تصميم شخصيتيهما بشكل شبه كرتوني، وبديا يرقصان على أنغام أغنية "إحنا في الطراوة".





ويستهدف الفيديو السخرية من أردوغان وتميم، اللذين لا يتوقفان عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية بهدف تقسيم المنطقة والقضاء عليها وتحقيق حلم الدولة العثمانية.





ويؤكد الفيديو الهزلي، أن كلا من أردوغان وتميم لا يهتمان بالشأن الداخلي لدولتهما، ولكنهما مهتمان فقط بدعم الإرهاب وكيفية نشر الفتن والأكاذيب؛ لإحداث القلاقل وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة لتنفيذ مخططاتهما الخبيثة.





مصطفى قمر يكشف كواليس تصوير حريم كريم 2.. فيديو





كشف الفنان مصطفى قمر، كواليس التجهيز إلى جزء ثان من فيلم حريم كريم، قائلا:" أقوم بالتجهيز لجزء ثان من حريم كريم، وتم الانتهاء من فكرة الجزء الثاني ونعمل الآن على ربط الجزئين".





قال مصطفى قمر في تصريحات تليفزيونية في برنامج " عرب وود"، :" سيتم إعداد السيناريو ومع بدء التوقيع مع جهة الإنتاج سيتم الإعلان عن توقيت تصويره وسيكون بنفس أبطال الفيلم الجزء الأول"، مضيفا:" ابني سيكون مشارك في فيلم حريم كريم 2".





وأضاف مصطفى قمر:" أقوم بالتجهيز إلى عمل غنائي جديد"، مضيفا:" لن نستطيع القضاء على الكلمة الرديئة في الأغاني إلا بفن جيد ينجح ويكون قويا".