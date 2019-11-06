إيران تعلن خطوة نووية متعددة.. أمريكا ترد بالعقوبات وحالة جمود أوروبي.. تحركات كبيرة في قمة هرم السلطة.. وكيف فاجأت طهران واشنطن؟

إيران تعلن تخصيب 5 كجم من اليورانيوم يومياً.. وضخ الغاز لـ1000 جهاز طرد

أمريكا تفرض عقوبات على دائرة خامنئي المقربة

روحاني يقترب من تكرار سيناريو حرب العراق





أعلنت إيران يوم الثلاثاء ملامح الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني، وذلك بسبب عدم وفاء الثلاثي الأوروبي، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بتعهداتها بشأن التجارة مع إيران، وتوفير آلية مالية لمواصلتها بعيدا عن طائلة العقوبات الأمريكية الأكثر تدميرا على الإطلاق.





بدأ يوم الاثنين بزيارة رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي جمع نطنز لتخصيب اليورانيوم.





أعقب الزيارة إعلان إيران تصميم نموذجين جديدة لأجهزة الطرد المركزي، وأنها أصبحت تنتج 5 كجم من اليورانيوم المخصب يوميا، متجاوزة الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية في عام 2015.





وقال رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي في تصريحات للتلفزيون الإيراني: إن الذي أنجزته إيران اليوم في المجال النووي كان من المخطط أن تصل إليه في غضون 3 أو 4 سنوات مقبلة، لكن التحدي السياسي الذي خلقه لها الغرب، جعل كبار المسئولين يتخذون قرارا بتسريع وتيرة العمل.





حتى أعلن الرئيس حسن روحاني الخطوة الرابعة، قائلا إنه سيوجه منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ببدء الخطوة الرابعة غدا الأربعاء بضخ الغاز في أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي في منشأة فردو النووية.





وأضاف أن الخطوة الرابعة ستكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن الخطوة الرابعة ستكون قابلة للعودة عنها كالخطوات الثلاث السابقة في حال تنفيذ الدول المتبقية في الاتفاق النووي لالتزاماتها في إطار هذا الاتفاق.





وتابع أن الخطوة التي سنتخذها غدا الأربعاء، ستكون في منشأة فردو التي يتواجد فيها وفقا للاتفاق النووي اكثر من 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم.









وأوضح:"لقد كان من المقرر حسب الاتفاق النووي أن تدور أجهزة الطرد المركزي هذه دون أن نضخ الغاز فيها لكنني سأصدر الإيعاز اليوم لمنظمة الطاقة الذرية بالبدء غدا بضخ الغاز فيها، ومن المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى إحداث صخب، نحن نعرف كل هذه الأمور ومدى حساسيتهم منها وتجاه منشأة فردو وأجهزة الطرد المركزي".





وأعلن صالحي أن إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم عند مستوى 5% ابتداء من الغد.





وبحسب وكالة إيسنا، قال صالحي إن تخصيب اليورانيوم عند مستوى 5% سيبدأ في منشأة في فوردو النووية، حيث تم تعليق العملية بموجب الاتفاق النووي الإيراني.





واتخذت إيران في الخطوات السابقة للتنصل من التزاماتها في الاتفاق النووي قرارت بـ: تخطي حاجز الـ300 كجم من اليورانيوم المخصب، بنسبة 3.67%.





وفي الخطوة الثانية، أعلنت إيران أنها لن تلتزم بمستوى تخصيب اليورانيوم المقرر بالاتفاق 3.67%، حيث بلغت 4.5، بحسب ما أعلنه نائب رئيس الوكالة، بهروز كمالوندي.





وفي الخطوة الثالثة، تم تكليف منظمة الطاقة الذرية الايرانية بتغطية حاجة البلاد التقنية في مجال الأبحاث والتنمية وأن تضع جانبا كل الالتزامات في مجال الأبحاث والتنمية الواردة في الاتفاق النووي.





ردود الفعل





نددت الخارجية الإيرانية بالخطوة الإيرانية، وبدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو النووية.





وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن ما أعلنته إيران في الخامس من نوفمبر يتعارض مع الاتفاق النووي.





كما أبدت المفوضية الأوروبية قلقها بشأن إعلان إيران مراجعة التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.





وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن قرار إيران اتخاذ خطوة جديدة لتقليص التزاماتها باتفاق نووي تاريخي يعود لعام 2015 يشكل تهديدا للأمن القومي لبلاده.





وأضاف أن أفعال إيران الأخيرة تتعارض بوضوح مع الاتفاق النووي وتشكل تهديدا لأمننا القومي.





وتابع:"نريد إيجاد سبيل للمضي قدما عبر حوار دولي بنّاء لكن يتعين على إيران التقيد بالالتزامات التي تعهدت بها ومعاودة الانصياع الكامل (للاتفاق) على وجه السرعة".





ومن جهة واشنطن، أعلن مسؤولو الإدارة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة يوم الاثنين، على تسعة من أعضاء الدائرة الداخلية للمرشد الإيراني - بمن فيهم رئيس هيئة الأركان ورئيس السلطة القضائية وكبار الشخصيات العسكرية.





كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ككيان، وهي هيئة عسكرية قالت عنها الولايات المتحدة إنها تنسق مع فيلق الحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.





وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، إن العقوبات الجديدة تركز بشكل خاص على زيادة استهداف الأصول المالية للدائرة الداخلية للمرشد الأعلى.





العقوبات الجديدة شملت 9 شخصيات هم: علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، ومجتبى خامنئي نجل المرشد الإيراني، فضلا عن إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية لدوره في قمع الثورة الخضراء وإعدام السجناء في إيران.





كما تضمنت محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة، حسين دهقان، وزير الدفاع السابق، محمد محمدي قلبايقاني، رئيس مكتب المرشد الأعلى، غلام علي حداد عادل، رئيس البرلمان الإيراني السابق، وحيد حقانيان، قائد الحرس الخاص للمرشد الأعلى، وغلام علي رشيد، نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، فضلا عن كيان إيراني وهو رئاسة أركان الجيش.





وعلقت إيران على هذه العقوبات، حيث أدان عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، هذه العقوبات "الأحادية الجانب"، مؤكدا أن مصيرها الفشل.





وقال موسوي، إن العقوبات "جوفاء وتعكس يأس وعجز الإدارة الأمريكية في استخدام الآليات الدبلوماسية والمنطقية".





وأشار موسوي إلى أن "إدمان واشنطن فرض العقوبات أحادية الجانب جعل مسؤوليها في حالة انفعالية"، لافتا إلى أن "الإدارة الأمريكية تبادر إلى فرض عقوبات جوفاء لتسكين آلامها والهروب من فشلها الناجم عن عجزها أمام الإرادة الحديدية للشعب الإيراني".





مفاجأة ظريف.. والرئيس قد يتحول إلى نائب المرشد





أثبت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الرد الإيراني على العقوبات الأمريكية الاقتصادية الخانقة، والمتمثل في التخفيض التدريجي لالتزاماتها ببنود الاتفاق النووي مع القوى العالمية لعام 2015. جاءت مخالفا لتوقعات الولايات المتحدة.





وقال ظريف على تويتر:"ردنا على الإرهاب الاقتصادي الأمريكي والابتزاز، كان على العكس تماما مما جعلوا ترامب يعتقده".





وأرفق ظريف بالتغريدة جزءا من حوار لنظيره الأمريكي، مايك بومبيو في 4 نوفمبر الماضي مع قناة "سي بي إس"، الذي أجاب خلال عن سؤال:"ماذا إذا أعاد الإيرانيون تشغيل برنامجهم النووي؟"، ليرد بومبيو مؤكدا:"نحن على ثقة أن الإيرانيين لن يتخذوا هذا القرار".





وأضاف ظريف في تغريدته:"خطوتنا الرابعة لتعطيل البند 36 في الاتفاق النووي كرد على انتهاكات الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)".





وتابع ظريف:"الحل للولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي: التزم بالتزاماتك، وسنعكس المسار".





وعلى جانب آخر، تشهد إيران حراكا سياسيا كبير، بعدما أعلن أمير آبادي فراهاني العضو البارز في البرلمان الإيراني أمس الثلاثاء، أن مقترح تعيين نائب تنفيذي للمرشد الإيراني قد تم طرحه خلال جلسة برلمانية.





وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، قد الاقتراح النائب مسعود بزشكيان، نائب رئيس البرلمان.





ومسعود هو نائب إصلاحي، ومن بين المقربين من حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.





وجاء المقترح وسط مطالبات متكررة من روحاني بالحصول على صلاحيات واسعة، مثل تلك التي منحها مرشد الثورة آية الله الخميني إبان حرب الخليج مع العراق.





وشبه بزشكيان العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران بفترة الحرب مع العراق.





وأضاف أن المرشد آية الله الخميني اختار شخصا ونصبه نائب للقائد الأعلى، وعهد إليه بكافة شؤون البلاد، وأنه يجب الآن أن يفكر المرشد علي خامنئي اختيار فردا واحدا كنائب تنفيذي له.





وكان روحاني قد دعا إلى تشكيل مجلس حرب "المجلس الأعلى للحرب" لإدارة البلاد وإنقاذها من الحرب الاقتصادية التي تعيشها في ظل العقوبات الأمريكية الأكثر وطأة في التاريخ.





وطالب روحاني بألا يتدخل البرلمان أو السلطة القضائية في عمل مجلس الحرب الذي يدعو إليه.





وفي وقت سابق، قال أمير حسين غاوي زاده، سكرتير هيئة رئاسة البرلمان إن علي لاريجاني، رئيس البرلمان، رفض المقترح عندما عرض عليه.





ورفض التيار المتشدد في إيران مرارا تصريحات روحاني، ووصفوها بأنها هروب من المسئولية، وأنه لم يف بوعوده ولم يستخدم الصلاحيات التي بين يديه بالطريق الصحيحة للخروج من الأزمة.



