تحرك عاجل من البرلمان ضد تيك توك.. برلمانيون: الجماعات الإرهابية تستغله فى الدعاية والتجنيد.. لا توجد إمكانيات لوقف التطبيق على الهواتف الذكية.. و4 مؤسسات مسئولة عن وعي الأجيال القادمة

تحرك عاجل من البرلمان لوقف تطبيق على الهواتف لهذا السبب
برلمانى:
برلمانى:
4 مؤسسات منها الإعلام مسئولة عن حماية الأجيال القادمة
نائب:
نائب:
الجماعات الارهابية تستخدم التطبيق لانتشاره الواسع
اعلنت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،عن تقدمها، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاتصالات، بشأن استغلال الجماعات الإرهابية لتطبيقات الهواتف الذكية مثل "التيك توك" لنشر أفكارها دون وجود رقابة حقيقية عليها.
واتفق معها النائب اشرف جمال والنائب على عز لحظر هذا التطبيق مع ضرورة حماية الاجيال القادمة من قبل الاسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة والاعلام.
تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاتصالات، بشأن استغلال الجماعات الإرهابية لتطبيق الهواتف الذكية "تيك توك" لنشر أفكارها دون وجود رقابة حقيقية عليها.
وقالت إن الفترة الماضية، شهدت انتشارا كبيرا للتطبيق على أجهزة الهواتف الذكية، موضحة أنه انتشر بسرعة البرق، خاصة بين فئة الشباب.
وأضافت أن عدد مستخدمي التطبيق النشطين حول العالم وصل في ديسمبر الماضي إلى أكثر من 250 مليون مستخدم، وتضاعف هذا العدد خلال العام الجاري.
وأشارت إلى أن انتشار هذا التطبيق الواسع بين الشباب والمراهقين، دفع الجماعات الإرهابية لاستغلاله وتحويل مساره من محتوى ترفيهي يتداوله الشباب بمقاطع خاصة حول تقليد بعض الأغاني أو مقاطع الأفلام، إلى منفذ لعرض أناشيد تلك الجماعات ولقطات تُظهر بعض الجثث والمقاتلين.
وأكدت أن بعض الفيديوهات على هذا التطبيق، توثق كيفية تركيب قنبلة يدوية الصنع، وأيضا العمليات الإرهابية، كما أن مقاطع الفيديو تحتوى على صور لجثث في الشوارع ونساء يؤيدن انضمامهم للتنظيم.
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ونوهت بأن المقاطع المنشورة تضمنت موسيقى جذابة لفئات المراهقين، بينها عمليات القتل التي يقوم بها التنظيم، كذلك عناصر نسائية يحاولن استقطاب الشباب من خلال إبداء سعادتهن بانضمامهن للتنظيم، وذكرت أنه في زمن قصير أصبح له متابعون كثيرون.
وأكدت أن التطبيق ليست عليه رقابة صارمة بالقدر الكافي كما في تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل «فيس بوك» و«تويتر»، ولأن تلك الجماعات الإرهابية تدرك هذا الأمر بشكل كبير اتجهت لنشر مقاطعها الإرهابية علي تيك توك.
وطالبت النائبة بالتواصل مع الشركة المالكة للتطبيق لحذف أي فيديوهات تدعم الجماعات الإرهابية وتروج لأفكارها الهدامة، بجانب انتباه الأجهزة الأمنية في مصر لهذا النوع من التطبيقات.
من جانبه قال العميد أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن المعادين لمصر يعتمدون بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية والتطبيقات المتاحة لبث سمومهم فى الداخل، وعلى المختصين أن يجدوا طريقة تعتمد على التكنولوجيا أيضا للتصدى لهذه التطبيقات.
وأضاف أشرف جمال، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحماية الحقيقية للأجيال القادمة من الجماعات المتطرفة التى تعتمد على بث سمومها عبر بعض التطبيقات مثل "تيك توك" هى وظيفة الأسرة، والمدرسة، والمسجد والكنيسة، والإعلام، فهذه المؤسسات قادرة على تربية أجيال سليمة واعية فكريا تحب وطنها وتخاف عليه.
وفى سياق متصل قال النائب على عز عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا، ان الدولة لا تمتلك التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التى تمكنها من حظر بعض المواقع أو التطبيقات الضارة، مؤكدا ضرورة اتجاها لإيجاد حلول لها خاصة اذا كان تستخدم من قبل الجماعات الارهابية مثل تطبيق تيك توك حسب ما تقدمت به تقدمت النائبة مايسة عطوة للبرلمان.
وتابع على عز، ان خطورة هذه التطبيقات تكمن فى انتشارها الواسع والذى يتزايد يوما بعد الاخر بين مستخدمى التليفون المحمول، لذا تقبل الجماعات المعادية لمصر على بث رسائلها الخبيثة عبرها.
اعلنت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،عن تقدمها، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاتصالات، بشأن استغلال الجماعات الإرهابية لتطبيقات الهواتف الذكية مثل "التيك توك" لنشر أفكارها دون وجود رقابة حقيقية عليها.
واتفق معها النائب اشرف جمال والنائب على عز لحظر هذا التطبيق مع ضرورة حماية الاجيال القادمة من قبل الاسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة والاعلام.
تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاتصالات، بشأن استغلال الجماعات الإرهابية لتطبيق الهواتف الذكية "تيك توك" لنشر أفكارها دون وجود رقابة حقيقية عليها.
وقالت إن الفترة الماضية، شهدت انتشارا كبيرا للتطبيق على أجهزة الهواتف الذكية، موضحة أنه انتشر بسرعة البرق، خاصة بين فئة الشباب.
وأضافت أن عدد مستخدمي التطبيق النشطين حول العالم وصل في ديسمبر الماضي إلى أكثر من 250 مليون مستخدم، وتضاعف هذا العدد خلال العام الجاري.
وأشارت إلى أن انتشار هذا التطبيق الواسع بين الشباب والمراهقين، دفع الجماعات الإرهابية لاستغلاله وتحويل مساره من محتوى ترفيهي يتداوله الشباب بمقاطع خاصة حول تقليد بعض الأغاني أو مقاطع الأفلام، إلى منفذ لعرض أناشيد تلك الجماعات ولقطات تُظهر بعض الجثث والمقاتلين.
وأكدت أن بعض الفيديوهات على هذا التطبيق، توثق كيفية تركيب قنبلة يدوية الصنع، وأيضا العمليات الإرهابية، كما أن مقاطع الفيديو تحتوى على صور لجثث في الشوارع ونساء يؤيدن انضمامهم للتنظيم.
اقرأ أيضا: وزير التموين يكشف عن موعد إضافة المواليد الجديد وطريقة التظلم لعودة المحرومين من الدعم
ونوهت بأن المقاطع المنشورة تضمنت موسيقى جذابة لفئات المراهقين، بينها عمليات القتل التي يقوم بها التنظيم، كذلك عناصر نسائية يحاولن استقطاب الشباب من خلال إبداء سعادتهن بانضمامهن للتنظيم، وذكرت أنه في زمن قصير أصبح له متابعون كثيرون.
وأكدت أن التطبيق ليست عليه رقابة صارمة بالقدر الكافي كما في تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل «فيس بوك» و«تويتر»، ولأن تلك الجماعات الإرهابية تدرك هذا الأمر بشكل كبير اتجهت لنشر مقاطعها الإرهابية علي تيك توك.
وطالبت النائبة بالتواصل مع الشركة المالكة للتطبيق لحذف أي فيديوهات تدعم الجماعات الإرهابية وتروج لأفكارها الهدامة، بجانب انتباه الأجهزة الأمنية في مصر لهذا النوع من التطبيقات.
من جانبه قال العميد أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن المعادين لمصر يعتمدون بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية والتطبيقات المتاحة لبث سمومهم فى الداخل، وعلى المختصين أن يجدوا طريقة تعتمد على التكنولوجيا أيضا للتصدى لهذه التطبيقات.
وأضاف أشرف جمال، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحماية الحقيقية للأجيال القادمة من الجماعات المتطرفة التى تعتمد على بث سمومها عبر بعض التطبيقات مثل "تيك توك" هى وظيفة الأسرة، والمدرسة، والمسجد والكنيسة، والإعلام، فهذه المؤسسات قادرة على تربية أجيال سليمة واعية فكريا تحب وطنها وتخاف عليه.
وفى سياق متصل قال النائب على عز عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا، ان الدولة لا تمتلك التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التى تمكنها من حظر بعض المواقع أو التطبيقات الضارة، مؤكدا ضرورة اتجاها لإيجاد حلول لها خاصة اذا كان تستخدم من قبل الجماعات الارهابية مثل تطبيق تيك توك حسب ما تقدمت به تقدمت النائبة مايسة عطوة للبرلمان.
وتابع على عز، ان خطورة هذه التطبيقات تكمن فى انتشارها الواسع والذى يتزايد يوما بعد الاخر بين مستخدمى التليفون المحمول، لذا تقبل الجماعات المعادية لمصر على بث رسائلها الخبيثة عبرها.