اخبار الفن | آخر التطورات الصحية لـ نادية لطفي بعد إجرائها عملية جراحية.. وحفيد محمود ياسين يخوض أولى تجاربه تمثيلياً

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:





على نهج جده ووالده ، خاص الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين أولى تجاربه الدرامية ، من خلال حكاية ما يطلبه المستمعون، التى تذاع ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل " نصيبى وقسمتك 3 " .





شفت السيدة رضا مساعدة الفنانة القديرة نادية لطفى عن الحالة الصحية لها بعد إجرائها جراحة رفضت الإفصاح عن طبيعتها .





وأكدت "رضا " في تصريحات لـ صدى البلد، أن الفنانة القديرة بصحة جيدة ، حيث إنها حاليًا فى أحد المستشفيات التابعة القوات المسلحة بعد إجرائها جراحة.





كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد ريحان بعد دخوله أحد المستشفيات خلال الأيام الماضية ، واحتجازه بغرفة العناية المركزة .

وقالت نهال عنبر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن محمد ريحان بحالة جيدة، وقد سمح له الأطباء بـ مغاردة المستشفى ، وحاليًا متواجد بمنزله.













كشف المنتج أحمد عبدالعاطي عن سر عدم إذاعة حكاية بدلة جديدة للفنان شريف سلامة على مجموعة قنوات onE ، ضمن مجموعة حلقات الجزء الثالث من نصيبى وقسمتك 3 ، رغم إذاعتها على قنوات mbc4 .





وقال عبد العاطى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن ما تم تداوله ليس صحيحا بالمرة وما قيل عن اعتراض الأزهر منافٍ تماما للحقيقة وأن الحكاية مجرد خيال علمي، متابعا: لا يوجد تشابه بين القصة ومسلسل الفنان يوسف الشريف الجديد، والذى من المقرر ان يذاع خلال شهر رمضان القادم .