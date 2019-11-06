استدعاء كبير موظفي البيت الأبيض للإدلاء بإفادته في تحقيق عزل ترامب

في خطوة جديدة ضمن المساءلات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استدعت لجان التحقيق كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مالفاني للإدلاء بإفادته يوم الجمعة، وذلك لأنه على "دراية مباشرة وكبيرة" بجهود دونالد ترامب للضغط على أوكرانيا.





وقال رؤساء اللجان النيابية الثلاث التي تتولى التحقيق إن "التحقيقات كشفت أنّ مالفاني قد يكون مشاركا بشكل مباشر في جهد يقوده الرئيس ترامب ومحاميه الشخصي رودولف جولياني وغيرهما لحجب مساعدة أمنية بنحو 400 مليون دولار بهدف الضغط-(على أوكرانيا- لإجراء تحقيقات من شأنها أن تفيد المصالح السياسية الشخصية للرئيس ترامب"، وفقا لوكالة "فرانس برس.





جدير بالذكر أن مالفاني هو أرفع شخصية رسمية في البيت الأبيض يستدعيها التحقيق الرامي لعزل ترامب، كما أنه من غير المرجّح أن يدلي بإفادته الجمعة نظرا لرفض الرئاسة الأمريكية تعاون مسؤوليها مع التحقيق.





وصوت مجلس النواب الاسبوع الماضي بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا لإطلاق عملية العزل وفتح التحقيق رسميا.



